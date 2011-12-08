Çelik: Bir ay çalışan neden tazminat almasın

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Bakan Çelik, "Neden bir yıl çalışan kıdem tazminatı alıyor da, 1 ay çalışan almasın" dedi. Çelik, intibak yasasıyla ilgili çalışmaların da tamamlandığını ve yasanın bu hafta Bakanlar Kuruluna geleceğini söyledi.Türk İş Genel Kurulu'nda soruları yanıtlayan Çelik, kıdem tazminatının kaldırılmayacağını ve yapılacak düzenlemelerle bir yıl olan minumum sürenin aşağı çekileceği bilgisini verdi.Çelik şöyle konuştu: "Kıdem tazminatı kaldırılacak diye bir şey yok. Yasa da zaten fon var. Kamuda 426 bin, özel sektörde de 420 bin taşeron işçi var. Çalışma Bakanı olarak söyledim, söylüyorum; taşeronluk kölelik gibi. İzin yok, tazminat yok. Bu kabul edilemez. Gündemimize aldık. Alt işverende çalışanların hakları, örgütlenmeden mesai saatlerine kadar biz birlikte düzenleme yapacağız. Ben yapmayacağım. Biz yapacağız. Sorun bellidir, çözümü de bellidir. 12 saat çalıştırıyorlar. Biz bu düzenlemeyi yapacağız. Neden bir yıl çalışınca kıdem tazminatı alınıyor da, 1 ay çalışınca alınmasın, alacak. Biz onu getireceğiz". Çelik, Genel Kurul'un olaylı geçmesi ve işçilerin yoğun tepki göstermeleriyle ilgili olarak ise kendisinin de işçi çocuğu olduğunu ve çalışana yakın olduğunu söyledi.Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Amelelik yapmış bakanım, bu bakanlık siyasi iktidarın ya da bakanın Bakanlığı değil. Tarafları, ortakları var. Odama gelin, odamda bağırın. Burada en çok bağıran arkadaştan daha yakınım ben. Ben işçi çocuğuyum. Ben inşaat ustasının çocuğuyum. Amelelik yapmış bir bakanım. Ben çalışana daha yakınım. Çalışma bakanı kimden yana olur".