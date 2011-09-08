-Çelik: ''Bedelli oldum olası gündemde'' ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, bedelli askerliğin gündemde olup olmadığına ilişkin, ''Bedelli askerlik, askerlik sürelerinin gündemde olduğunu biliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hükümetin gündeminde oldum olası olduğunu biliyorum. Ama ne yapıldı, nereye varıldı onu bilmiyorum. Sonuçlanırsa sizlerle paylaşırız'' dedi. Çelik, düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı. Çelik, bedelli askerliğe ilişkin haberlerin hatırlatılması ve buna ilişkin netleşen bir bilgi olup olmadığının sorulması üzerine şunları söyledi: ''Ben netleşen bir bilgi bilmiyorum. Bedelli askerlik, askerlik sürelerinin gündemde olduğunu biliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hükümetin gündeminde oldum olası olduğunu biliyorum. Ama ne yapıldı, nereye varıldı onu bilmiyorum. Sonuçlanırsa sizlerle paylaşırız'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın genel seçimler öncesinde kendisine bedelli askerlikle ilgili sorular sorulduğunda, ''Biz bunu büsbütün yok sayar, reddeder bir durum içerisinde değiliz. Türkiye'nin şartları, TSK'nın asker ihtiyacı vesaire bütün bunlar göz önünde bulundurulur, eğer olabilecek bir şeyse yapılır'' dediğini ifade eden Çelik, kendisinin de bu noktada olduğunu belirtti. Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılı nedeniyle 1 Ekim'de yapılan resepsiyonun iptal edildiğinin hatırlatılması üzerine, resepsiyonların mutlaka yapılması gereken anayasal bir kural olmadığını vurgulayarak, çok önemli bir konu olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın Mısır, Tunus ve Libya ziyaretine ilişkin bazı çevrelerce yapılan eleştiriler olduğunu hatırlatan Çelik, Erdoğan'ın sorunlar yaşayan kardeş ülkelere giderek, çözüme uluslararası katkının yollarını aradığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın ziyaretlerini önce eleştirdiğini, ancak ardından kendisinin de bu yolu izlediğini belirten Çelik, ''Kılıçdaroğlu, 'Ben de Mısır'a gidiyorum, Tunus'a, Libya'ya gidiyorum' derse hiç şaşırmayın, gidebilir. Keşke anamuhalefet liderimiz sağlam, yere basan, akıllı politikalarla bunları yapsa'' diye konuştu. Erdoğan'ın bölgeye yönelik ziyaretlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, ''Dış politika elbette duygusallıkla yapılmaz. Ama duygularınız aklınızın emrinde olsun. Bizim duygularımız aklımızın emrindedir'' dedi. Çelik, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmayı yürüten savcılarının görevden alınmasına ilişkin eleştirileri değerlendirirken de Türkiye'de son yıllarda birçok davanın medya üzerinden yürütüldüğünü, bundan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Çelik, ''Bu Ergenekon davası için de böyledir, Balyoz davası için de böyledir, Deniz Feneri davası için de bir çok dava için de böyledir'' diye konuştu. Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmada savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda Adalet Bakanı'na yönelik eleştirilerin çifte standart niteliğinde olduğunu belirten Çelik, ''Bu ilk defa olmadı. 2010'da Balyoz davasına bakan savcılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değiştirildi. Üstelik bir soruşturma işin içinde yokken. Bugün kıyamet koparan bazı basın yayın organları, o gün buna tek kelimeyle itiraz etmediler'' şeklinde konuştu. TÜBA'nın yapısının yeniden düzenlenmesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Çelik, bilimsel yapının ortadan kaldırılmasının söz konusu olmadığını, daha sağlıklı ve işlevsel bir yapıya dönüştürüldüğünü söyledi.