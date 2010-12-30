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Politika

Çelik: BDP'nin siyaseti Kürtsüz bir Kürtçülüktür

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, DTK'nın tasarısını değerlendirdi.

30 Aralık 2010 02:00

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Önümüze getirilen terör örgütünün görüşleridir, özerklik kavramını yanlış kullanıyorlar. BDP'nin siyaseti Kürtsüz bir Kürtçülüktür" dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından gündeme getirilen 'özerk Kürdistan', iki dilli ve iki bayraklı tasarı tartışılmaya devam ediyor. BDP'nin de sahip çıktığı taslağa en sert tepkiyi gösteren isimlerden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, NTV'ye tasarıyı değerlendirdi.

Daha önce "Özerklik tartışmalarını, resmi dilin iki dilli olması tartışmalarını, ben Türkiye'deki gerçek demokratikleşme sürecine, gerçek açık toplum arayışlarına suikast teşebbüsü olarak görüyorum" diyen Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Sert sözler kullanmadım, gelişmelere uygun bir tepki verdim. Bu taslağın demokratik özerklikle ilgisi yok, demokratik tartışmaları proveke etmeye çalışıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı, hemen İmralı tarafından azarlandı. İmralı'nın tepkisine ise BDP sahip çıktı. Önümüze getirilen terör örgütünün görüşleridir, özerklik kavramını yanlış kullanıyorlar. BDP'nin siyaseti Kürtsüz bir Kürtçülüktür. BDP içinde tehdit olmayan tek bir cümle kurmuyor. MHP ise milletsiz bir milliyetçilik yapıyor."

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