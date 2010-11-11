-ÇELİK: BAŞARISIZLIK ONLARI HIRÇINLAŞTIRDI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''4 seçim ve 2 referandumda halk, CHP'ye de MHP'ye de ya kırmızı veya sarı kart göstermiştir. Bu başarısızlık onları hırçın hale getirmiştir. Ağızlarını bozuyorlar. Maalesef bazen çete reislerine, mafya babalarına yakışan ifadeler kullanılıyor. Sayın Başbakan'ın 'dilini koparmak' buna dahildir. Dilini koparmaktan söz etmek buna dahildir. Bu tek kelimeyle ayıptır'' dedi. Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Hüseyin Çelik, dün 10 Kasım'da Atatürk'ü andıklarını ve anlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andık. Türkiye'de milli lider olarak bütün toplum tarafından benimsenen Mustafa Kemal Atatürk, belli çevreler tarafından maalesef darbelerin ilham kaynağı, ötekileştirmenin bir aracı, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan, hissetmeyen, hayatını kendisi gibi tanzim etmeyen insanlara karşı adeta bir tehdit unsuru olarak kullanılmıştır. Türkiye'de Atatürkçüler vardır. Maalesef Atatürkçü geçinenler vardır ve en kötüsü Atatürkçülükten geçinenler vardır. Kimi kastettiğimi, bu tasnifte kimlerin olduğunu arif olan anlar. Bununla ilgili çok fazla adres vermeye gerek yoktur.'' Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 13. İlerleme Raporu'nun bugüne kadar yayınlanan raporlar arasında en olumlusu olduğunu ifade eden Çelik, ''AK Parti'nin AB ile ilgili tutumu 'cennet' ve 'cinnet' boyutunda bir tutum değildir. AB'ye tam üye olursak bu cennet olur, girmezsek cinnet olur boyutunda değildir'' diye konuştu. ''Türkiye'de korku imparatorlukları var'' denildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, ''Sonra bir baktık ki korku imparatorluğu meğerse CHP'nin kendi içindeymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Önder Sav'ı devre dışı bırakırken, 'korku imparatorluğunu yıktık' dedi. Ama bu korku imparatorluğu, Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa taşımıştı. Herhalde kendisi bunun farkında değil'' dedi. -''TOPLUM, BU MUHALEFET ANLAYIŞINI BENİMSEMİYOR'' Hüseyin Çelik, Türkiye'de olumlu gelişmelerin yaşandığını da ifade ederek, ''Buna rağmen muhalefet neden felaket tellallığı yapıyor, niçin karamsar tablolar çiziyor, niçin ağzını bozuyor?'' sorusunu yöneltti. Türkiye ile iftihar edilmesi gerektiğini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dün bazı gazetecilerin, bazı köşe yazarlarının 'Atatürk rahat uyuyor mu?' anlamına gelecek yazıları vardı. Aslında ruhu muazzep olan yani azapta olan Atatürk değil, Atatürk adına 'Kemalizm' diye bir ideoloji üreten ve bürokratik cumhuriyetin devamını bunun üzerinden sağlamaya çalışan jakoben, dayatmacı, tek tipçi, başka türlü düşünen, yaşayan, anlayan insanlara hayat hakkı tanımayan bir zihniyet aslında azaptadır, muazzep durumdadır. Kemalizm, Atatürk'ten sonra, Atatürk'e rağmen üretilmiş ve Atatürk'ü bir ideolojinin dar kalıpları içine sığdırmaya çalışan bir anlayışın adıdır. Atatürk'ü her türlü beşer üstü vasıftan sıyırarak anlamak ve anlatmak Atatürk'e yapılabilecek en büyük iyiliktir. Dolayısıyla Atatürk'ü dün andık. Atatürk üzerinden siyaset yapan, korkular üreten, Atatürk'ü darbelerin ilham kaynağı, ötekileştirmenin enstrümanı haline getiren ve bunu da Kemalizm diye bir ideolojinin içine sığdıran bugün de bunu sürdürmeye çalışanlar şunu bilsinler ki tarihi, toplumsal değişimi algılayamadığınız, anlayamadığınız sürece bu zihniyet mensuplarının iktidar olması da mümkün değildir, halka sempatik gelmeleri de mümkün değildir. Türkiye'yi dünyaya taşımak, dünyayı da Türkiye'ye taşımak konusunda da yapabilecekleri bir şey yoktur.'' Hüseyin Çelik, hem CHP'nin, hem MHP'nin kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için hırçınlaştıklarını ileri sürerek, şunları söyledi: ''AK Parti kurulduğundan beri 6 kere halkın önüne sandık gitti. Bir sefer denersiniz olmaz, iki sefer denersiniz olmaz. eğer siz aynı yere defalarca sondaj yapıyorsanız ve oradan petrol çıkmıyorsa, siz ya araştırma yaptırıp bölgeyi değiştireceksiniz ya da yönteminizi değiştireceksiniz. 4 seçim ve 2 referandumda halk CHP'ye de MHP'ye de kırmızı veya sarı kart göstermiştir. Bu başarısızlık onları hırçın halle getirmiştir. Biz nezih siyasetin, nezih siyaset dilinin bu toplumun da, halkımızın da özlemi olduğun ifade ettik. Çözüm üreten, proje odaklı bir siyaseti de engelleyen, takoz koymaya çalışan, 'istemezükçü' bir tavırla iktidarın yaptıklarını bozmaya çalışan bir muhalefet anlayışı, toplum tarafından kesinlikle benimsenmemektedir.''