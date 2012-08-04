İstanbul'da çelik bariyerelere dokunan genç, elektrik akımına kapıldı

İstanbul Boğazı’nda denize giren 17 yaşındaki genç, yol kenarındaki çelik bariyerlere dokununca elektrik akımına kapılarak can verdi.

Kuaförde çalışan 17 yaşındaki Veysel Geçen, önceki gece saat 23.00 sıralarında, bir arkadaşıyla birlikte İstanbul Baltalimanı’ndan denize girdi ve bir süre yüzdü. Daha sonra sahile çıkan Veysel Geçen, Sakıp Sabancı Caddesi’nde, yol kenarındaki aydınlatma direğine temas eden çelik bariyer halatlara dokununca akıma kapıldı. Geçen’e ilk müdahale yoldan geçen bir doktor yaptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Veysel Geçen’i önce yakındaki hastaneye kaldırıldı. Geçen, buradan da Maslak’taki Acıbadem Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Geçen’in cenazesi Adli Tıp’taki otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Görgü tanıklarından Halil İbrahim Uygun, “Olaydan sonra elektrik idaresinden görevliler geldi. Aydınlatma direğinde çalışırken kıvılcımlar çıkıyordu” dedi. Aydınlatma direği ile çelik halatların onarımın ardından da birbirine temas etmesi dikkat çekti. Acı haberi hastanede alan anne Fadime Geçen, “Oğlum 23 Ağustos’ta 18 yaşına basacaktı” diyerek gözyaşı döktü.