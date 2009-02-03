Çelik: Bana göre de kamera pedagojik değil

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, okul öncesi eğitim kurumlarında, ailelerin çocuklarını izlemesini sağlayan kameraların kaldırılmasıyla ilgili, "Sınıf ortamında çocukların kamerayla sürekli takip edilmesinin çok pedagojik olmadığı yönünde birçok uzman görüşü de alınarak, Talim Terbiye Kurulu bunu yasaklayan bir karar aldı ve okullara bildirdi. Benim de görüşüm bu yönde" dedi.



‘Karar yeni değil’



Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen "Yeni Öğretim Programlarının Uygulanmasının Değerlendirilmesi"toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, okul öncesi eğitim kurumlarındaki kameraların kaldırılmasına yönelik düzenlemenin hatırlatılması üzerine şöyle dedi:



"Bu meşher (eski) hikâyeyi biliyorsunuz, bu Yeniçeri'nin Hz. İsa'nın öldürülmesini sorgulamasına benziyor. Çünkü 'Bu 18 asır önceydi' demişler, o da 'Ama ben yeni öğrendim' demiş. Bu dokuzuncu ayda verilen bir karar, bu yeni bir şey değil ama gazete şimdi öğrenmiş, belki siz de şimdi öğrendiniz.



9. ayda yasaklandı



Sınıf ortamında çocukları gözetlemek pedagojik değil ama güvenlik amaçlı olarak belki koridorların gözlenmesi veya dış mekânların gözlenmesi mümkün olabilir. Koridorlar da çok zaruri değil ama sınıf ortamında sürekli çocukların kamerayla takip edilmesinin çok pedagojik olmadığı yönde birçok uzman görüşü de alınarak daha 9. ayda Talim Terbiye Kurulu bunu yasaklayan bir karar aldı ve okullara bildirdi."



‘Pedagojik olanı velilerden çok uzmanlar bilir’



Çelik, "velilerin görüşünün alınıp alınmadığı" yönündeki soruya, "Bu tip kararlar alınırken elbette velilerin görüşü alınır ama pedagojik olanı-olmayanı velilerden çok uzmanlar bilir. Netice itibarıyla eğer uzmanlar bunun böyle olmasına karar vermişlerse, velilerin de buna saygı duyması gerekiyor ki memnunlar bu işten" yanıtını verdi.



Toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde "fiziki ve teknolojik altyapı, insan kaynakları ve programın bir bütün olarak önemine" işaret eden Çelik, bu nedenle altyapı ve müfredat gibi konuları aynı anda ele almayı benimsediklerini anlattı.

