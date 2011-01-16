-ÇELİK: ARENA'DA ERDOĞAN'A VEFASIZLIK YAPILDI BURSA (A.A) - 16.01.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, "Türk Telekom Arena'da Başbakan Erdoğan'a büyük bir vefasızlık yapıldı. Vefasızlığı da Galatasaray Kulübüne yakıştıramıyoruz. Bunların Galatasaraylı oldukları inancında da değilim'' dedi. Bursa'da sabah namazını tarihi Ulucami'de kılan Çelik, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Bursa Müftülüğüne ait İsmail Hakkı Kuran Kursu'nda müftü ve din görevlileriyle biraraya gelen Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Son günlerdeki ucube heykel, içki, tahliyeler ve 45 santimetre uzaklık tartışmalarıyla atağa kalkan Türkiye'nin önünün engellendiğini düşünüyor musunuz?'' yönündeki sorusu üzerine Çelik, Türkiye'nin son dönemlerde önemli başarılara imza atan bir ülke olduğunu, dünya ve bölge ülkeleri arasında saygın bir noktaya geldiğini belirtti. Yaklaşık 5 ay sonra genel seçimlerin yapılacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: ''Seçimler öncesinde Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sözü, planı, projesi olmayanlar, ne yazık ki bazı kavramlarla, bazı söylemlerle, bazı ifadeleri çarpıtarak ülkenin imajını bozmaya, Türkiye'yi yönetenlere kara leke çalma çabası içerisindeler. Son günlerde yaşanan süreç, bugüne kadar denenen bazı taktiklerdir; tutmadı, yine ters dönecek, yine bu oyunlara girenlerin, bu entrikalara girenlerin mahcubiyetiyle sonuçlanacak.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki heykele ilişkin sözleri üzerine başlayan tartışmaların da maksatlı olduğunu vurgulayan Çelik, sanata ve sanatçıya karşı olmadıklarını, Anıtlar Kurulu'nun söz konusu heykelin kaldırılmasını istediğini söyledi. Çelik, heykelin mevcut yerinde bir anlam ifade etmediğini ama başka bir yerde anlam taşıyabileceğini bildirdi. Alkollü içkilerin kullanımına değinen Çelik, gelecek nesillerin de koruma altına alınmasının Anayasa ve yasalarda güvence altına alındığına dikkati çekti. Çelik, ''İçkinin kullanımıyla ilgili düzenlemeler varken 'kuralsızlık hakem olsun' demek nasıl çağdaşlık olsun? Kullanım kuralları her alanda olduğunu gibi içkinin alanında da olması gerekiyor. Yeni bir şey icat ediliyormuş gibi, Avrupa normlarına aykırı hareket ediliyormuş gibi konunun tartışılması çok anlamlıdır ve seçim öncesi süreçle ilgilidir'' dedi. -TÜRK TELEKOM ARENA'NIN AÇILIŞINDA YAŞANANLAR- Gazetecilerin Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşananları hatırlatması üzerine Çelik, yaşanan olayların da seçimler öncesi Hükümetin başarısını gölgelemeye yönelik olduğunu söyledi. Türkiye'nin köklü spor kulübü olarak bilinen Galatasaray'ın veya taraftarların kendilerine hiç yakışmayacak bu kötü davranışlarını kınadığını belirten Çelik, şunları kaydetti: ''Başbakan Erdoğan'a büyük bir vefasızlık yapıldı, vefasızlığı da Galatasaray kulübüne yakıştıramıyoruz. Bunların Galatasaraylı oldukları inancında da değilim. Gerçek Galatasaraylılar vefalı insanlardır, vefa duygusu sahibi insanlardır. Köklü kulübün taraftarlarının kendilerine binbir türlü emek sarfedilerek takdim edilen bir stadyum açılısında böyle bir vefasızlık örneğini ortaya koyduklarını anlamakta zorlanıyorum. Son 15 gün içinde gündemlerin yapay gündemler olduğunu, amacının da seçime dönük, 'iktidarın siyasi oy potansiyeliyle nasıl oynarız, nasıl orada iktidar aleyhine bir gelişme alanı oluştururuz' diye bir çaba olduğunu görüyoruz. Muvaffak olamadılar, burada da olamayacaklar. Gerek dün aksam Başbakan'a yapılan yersiz, gerçekten seviyesiz, düzeysiz, vefasız yaklaşımlar, AK Parti'ye ve iktidara artı olarak milletimiz tarafından döndürülecektir. Çünkü birileri stadyum içinde vefasız olabilir ama milletimiz vefalıdır, kendisine hizmet edenlere, kendisine sahip çıkanlara hep sahip çıkmıştır, gönüllerinde yaşatmıştır.'' Faruk Çelik, tüm bu yaşananların ve son günlerdeki tartışma konularının siyasete ve AK Parti iktidarına olumlu yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi.