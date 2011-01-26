-ÇELİK: ''AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 50'YE YAKIN'' ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, partisinin yaptırdığı ankete göre, CHP'nin oyunun yüzde 23'ün biraz üzerinde, MHP'nin oylarının baraj civarında, AK Parti oylarının da yüzde 50'ye yakın olduğunu bildirdi. Çelik, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları nedeniyle, Erzurumlulara ''Olimpiyat nedeniyle geliriniz arttı mı?'' diye sorduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: ''İşte CHP'nin ufku bu kadardır. İşte CHP'nin çapı bu. Düşünün uluslararası, dünya çapında bir organizasyon yapıyorsunuz, bu 40-50 yılda gelen bir fırsattır. Bu ülkenizin tanıtımı açısından müthiş bir fırsattır ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun saplandığı mantık burasıdır. Olimpiyatlar orada yapıldığı zaman çantalarla para dağıtılacağını kimse zannetmiyor, belki sadece Kılıçdaroğlu zannediyor.'' CHP'de herkesin ''ayrı telden çaldığını'', farklı şeyler söylediğini savunan Çelik, ''Biz eleştirdiğimiz zaman, 'Biz Türkiye'nin en eski, en köklü partisiyiz' diyorlar. Kusura bakmayın partiler şarap değil ki yıllandıkça makbul olsunlar'' dedi. -''KUSUR YOKSA NEYİN SORUŞTURMASINI YAPIYORSUNUZ?''- Elazığ'daki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığının müfettiş gönderdiğini, mülkiye başmüfettişlerinin tevdi raporu hazırlayarak, bazı konuların savcılığa intikal etmesini sağladıklarını anlatan Çelik, şunları söyledi: ''Bunu CHP ortaya çıkarmış değil. Bir yerde bir yanlış varsa ve burada yargının son sözü söylemesi gerekiyorsa... Kusuru bulunan insanları müfettişler tespit etmiş, 'Şu insanların bu olayda kusuru vardır ama belediye başkanının kusuru yoktur' demişlerdir. Sayın İçişleri Bakanı buna dayanarak belediye başkanına soruşturma açılmasına müsaade etmemiştir. Kusur yoksa neyin soruşturmasını yapıyorsunuz? Ama başka bir meselede, 'Belediye başkanının bu işte sorumluluğu vardır' şeklinde müfettişler tarafından rapor hazırlandığında bu istikamette Sayın İçişleri Bakanı araştırma, soruşturma incelemesinin yapılmasına izin vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu bir iddiayı ortaya atıyor, bu iddia daha mahkemeler tarafından tespit edilmemişse, suç ortaya çıkmamışsa, suçun bütün unsurları oluşmamışsa, bir insan mahkumiyet almamışsa, bununla ilgili olarak insanları karalama hakkına sahip değilsiniz.'' MHP'nin geleneksel tabanının milliyetçi-muhafazakar, fakat MHP'nin üst yönetiminin ulusalcı olduğunu ifade eden Çelik, CHP'nin de ulusalcı olması dolayısıyla CHP ile MHP arasında bir ''ulusalcı kardeşlik bağı'' bulunduğunu savundu. Geçmişte MHP'ye oy veren tabanın artık AK Parti'ye oy verdiğini öne süren Çelik, geçmiş seçimlerde CHP ile MHP arasında seçim paslaşması yaşandığını iddia etti. -SEÇİM ANKETİ- AK Parti tarafından yaptırılan seçim anketi kapsamında yedi bölgede toplam beş bin 369 denek ile yüz yüze bir görüşme yapıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti: ''Yaş grupları arasında AK Parti en homojen oy alan parti. Gençler de AK Parti'ye oy veriyor, orta yaşlılar da veriyor, yaşlılar da veriyor. Eğitimli kesim AK Parti'ye oy vermiyormuş. Ortaya çıktı ki, eğitimli kesimden de AK Parti alması gerektiği kadar oy alıyor. Hangi eğitimli kesimden AK Parti daha az oy alıyor? 50 yaşın üzerinde olanlar. Onlar CHP'ye oy veriyor. Onların bir kısmı hala daktilo döneminde kaldığı için onlar CHP'ye oy veriyor. Onlar statükocu tek parti zihniyetinin bir şekilde ince ayardan geçirdiği insanlardır. Yaşlısı genci, kadını erkeği, Türk'ü Kürt'ü, bütün etnisiteler arasında homojen, biri birine adeta milimetrik farklarla yakınlıkta oy alan tek parti AK Parti'dir. Bu da AK Parti'nin Türkiye'nin çimentosu olduğunu gösteriyor.'' Ankette ''en beğenilen devlet adamı'' araştırması da yapıldığını ifade eden Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''en yakınındaki isme beş kat fark attığını'' kaydetti. Ankete göre, ekonominin bugünkü durumunu olumlu bulanların oranının yüzde 66 olduğuna dikkati çeken Çelik, ''Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 23'ün bir gıdım üzerinde, MHP baraj civarında dolaşıyor, biraz barajın üzerinde. AK Parti de yüzde 50'ye yakın'' dedi.