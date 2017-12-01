Çelik: AB, PKK ve FETÖ’ye karşı çifte standart uyguluyor

Özge Düzgün, Sofya, 1 Aralık, (DHA)- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gitti. Burada Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Bulgaristan’ın NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Çelik ticaret tarım enerji gibi alanlarda iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Çelik bulgaristan2ın dönem başkanlığının Ocak’ta başlayacağını ifade ederek, “Süreç başlamadan Bulgaristan2ın dönem başkanlığından beklentilerimizi Başbakan ile paylaşmak için bir ziyarette bulundum. Son derece verimli geçti Bulgaristan ile ilişkilerimiz iyi”

Başbakan Borisov’un Demir Kilisenin açılışı için 7 Ocak’ta Türkiye’ye geleceğini ifade eden Çelik, ortak tarihimiz açısından önemli bir eser olduğunu vurguladı.

Bulgaristan’la giderek verimli bir hale gelen ilişkimiz var Bulgaristan komşu ülke. Hep dediğimiz gibi insan işini seçebilir, eşini seçebilir, pek çok tercihte bulunabilir ama komşusunu seçemez. Komşuluk kadersi bir ilişki olduğu için ilişkilerin iyi olması ortak refah ortak geleceğe odaklanmış olması her zaman önemlidir. Bizim dönem başkanlığından önemli beklentilerimiz var. Bulgaristan2ın Avrupa’nın ihmal ettiği Balkan perspektifini Avrupa’ya yeniden göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Balkanları bazı ülkeler kendi arka bahçesi gibi görüyorlar” dedi.

Çelik Türkiye’yi sadece stratejik ortak ya da komşu ülke olarak görmek isteyenler olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin aday ülke olduğunu zikretmemek gibi bazı çevrelerde bir yaklaşım var bunu yanlış buluyoruz.” dedi.

Ülkeyi sürecin dışında tutmak isteyenler olduğunu söyleyen Bakan Çelik, “Türkiye’ye İngiltere’de olduğu gibi brexit ile eş zamanlı önerdiğimiz gibi özel bir statü önerelim şeklinde yaklaşımlar var, bunları kesinlikle doğru bulmadığımızı ifade ettim” dedi.

Kendisine Irak ve Suriye’den göçün ne zaman son bulacağını sorduklarını söyleyen Bakan Çelik, “Göç meselesi bundan sonra da artarak devam edecektir. Libya’daki köle pazarları .. Avrupanın göçmenleri kendi topraklarının dışında tel örgülerle ya da bir takım silahlı kuvvetlerle tutması Avrupa için bir başarı olarak gözükmemeli. Siz bu insanlara yasal ve düzenli göç yolları açmazsanız, bu insanları ülkelerdeki olumsuz koşullara mahkum ederseniz, bu insanlar orada köle pazarlarının birer aracı haline geliyorlar ve bu insanları DEAŞ gibi terör örgütlerinin aldığı söyleniyor. Bu utanç vericidir”

Avrupa’nın verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden çelik, “3 milyar artı 3 milyar avroluk taahhütünü yerine getirmiyor AB hem de Türkiye’yi IPA fonlarında 105 milyon Avroluk bir kesinti ortaya çıkarıyor. Bu sadece bir trajedidir” dedi.

AB’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak saymaması meselesine ilişkin Bakan Çelik şunlaır kaydetti: “FETÖ’nün terör örgütü olarak sayılmaması AB’nin terörü değerlendirme terör ile mücadele konsuundaki zaafının bir örneğidir. AB çok uzun zamandır PKK’yı terör örgütü ilan etmiş durumda ama dana 5 gün 10 gün önce AP Başkanı Tajani şöyle bir karar aldı PKK iltisaklı kişileri AP’na girişinin yasaklanması. PKK yıllardır terör örgütü kabul ediliyor ama bunla bağlantılı kişilerin AP’ye girmesi daha yeni yasaklanıyor”

FETÖ konusunda AB’nin çifte standart uyguladığını ifade eden Bakan Çelik, bu konuda Avrupa’yı ilkeli bir duruşa davet ederek, “Avrupa kendini vuran terör örgütlerine ve örn DAEŞ’e karşı herkesi iş birliğine davet ediyor ama müttefiklerini vuran terör örgütlerine yani PKK ve FETÖ’ye karşı çifte standart uyguluyor.” dedi.

Görüntü Dökümü:

Çelik’in açıklamaları