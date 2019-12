-Çelik: ''74 milyon bir tarağın dişleri gibi, fark yok'' BURSA (A.A) - 09.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,''74 milyon bir tarağın dişleri gibi, fark yok. Hizmette de bakışta da bürokraside de. 'Her alanda eşitiz' noktasında Türkiye'de güzel bir bakış açısı ve yönetimi var'' dedi. Bursa'da bayramlaşma törenlerine katılan Çelik, Türkiye'yi gezince görülen büyük değişikliklerin herkesin göğsünü kabarttığını söyledi. Balkanlar'da bir acziyetin, bir sıkıntının bulunduğunu anlatan Çelik, ''Bölünmüşler, dağılmışlar, paramparça olmuşlar ama hala bölünme senaryoları var. Orada da büyük sıkıntı var'' dedi. Ortadoğu'da da perişanlık ve nerede duracağı belli olmayan bir freni boşalma hadisesi karşısında Türkiye'nin en sağlıklı, en güvenilir liman olarak ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi: ''Bizim fotoğrafımızı, bizim bulunduğumuz noktayı görmek için dışarıdan içeri bakmak gerekiyor. Ülke dışına çıktığınız zaman Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin gücünün ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi görme imkanı elde ediyorsunuz. Peki Avrupa'dan baktığınızda nasıl; yıllardır Avrupa Birliği'ne (AB) girelim diye 1963'ten beri mücadele ediyoruz. AB'de de durağanlık, soygun ve en önemlisi güven bunalımı başlamış durumda. 27 Avrupa ülkesi arasında bir tesanüt yok. İşte şöyle 'Öz Avrupalılar, kabuk Avrupalılar, dışarıdaki Avrupalılar, içerideki Avrupalılar' diye paramparça aslında ve 'Merkezi bir güç olarak onları tutarak bir güç olabilir miyiz dünyada' diye mücadele ediyorlar. Onların da huzurunun olmadığını görüyoruz. Portekiz çok zor durumda. İtalya'da ciddi sıkıntılar var. Yunanistan, iflas bayrağını asma noktasındaymış zaten. Bunları kaldıracak bir potansiyel söz konusu değil. Ayrıca tabii Avrupa'da başka türlü binbir türlü sıkıntılar var. Oradan da Türkiye'ye baktığınız zaman gerçekten istikrarlı ve itibarlı bir Türkiye karşınıza çıkıyor.'' Türkiye'nin gelişimi ve değişimi ışığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her yerde büyük bir hassasiyetle büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Çelik, bunun altında siyasi istikrarın yattığını vurgulayarak, ''Milletimiz siyasi istikrarı başardı'' dedi. ''Bursa'da yol olarak ne varsa Şanlıurfa'ya da onu götürmüşüz'' diyen Çelik, şöyle devam etti: Diyarbakır'a onu götürmüşüz. Şırnak'a onu götürmüşüz. 'Bursa'ya Samanlı'da bin 200 yataklı hastane yapalım' diyoruz, bin 600 yataklı hastaneyi şimdi Şanlıurfa'da başlatıyoruz. Van'da bitti. Ayrım gayrım yok. Bu millete ayrım gayrim yakışmıyor. Bunun Kürt'ü mürdü yok. Arap'ı marabı, Türk'ü mürkü yok. Allah böyle takdir etmiş. Bunun Türk'ü Kürt'ü diye bir şey olabilir mi? Yaradan öyle yaratmış. Seni Kürt yaratmışsa benim ne günahım var? Öbürünü Türk yarattıysa onun ne günahı var. Bu ne üstünlük vesilesidir, ne birbirimize caka satma ve birbirimizi tahkir etme unsurudur. Allah'ın takdiridir bu. 74 milyon bir tarağın dişleri gibi, fark yok. Hizmette de bakışta da, bürokraside de. 'Her alanda eşitiz' noktasında Türkiye'de güzel bir bakış açısı ve yönetimi var. Bu aşağıda yer bulmaya başlamış ve halk güvenini iyice pekiştirmek noktasına gelmiş. Ben inanıyorum ki teröre harcadığımız, silaha harcadığımız ve aslında anaların gözünün yaşının akmasına sebep olan bu tablodan bir kurtulsak var ya inanın Türkiye'nin önünde duracak hiçbir engel söz konusu değil.'' Bakan Çelik, kamuoyunda tartışılan ''İntibak'' konusuna da değinerek, bunun zam değil eşitleme olduğunu belirtti. 2000 yılından önce emeklilik konusunda 5 farklı sistem uygulandığını dile getiren Çelik, bunun da emekli maaşları konusunda adaletsizliğe yol açtığını bildirdi. 10 bin gün prim ödeyen ile 5 bin gün prim ödeyenlerin aynı emekli maaşını aldığını anlatan Çelik, Kurban Bayramı öncesi yaptıkları düzenlemeyle ''Eşit işe eşit ücret'' uygulaması getirdiklerini dile getirdi.