-Çelik: 5 bin Vanlı'yı istihdam edeceğiz BURSA (A.A) - 06.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Toplum yararı çerçevesinde Vanlı 5 bin kardeşimizi bu zor günde istihdam edeceğiz, 8 ay süreyle. Sosyal devlet böyledir, bunları yaptığımız için mutluyuz'' dedi. Bursa Valiliğindeki bayramlaşma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, tüm ülkede Van depreminin getirdiği burukluk olduğunu, ancak tüm Türkiye'nin el ve gönül birliği yapması nedeniyle yaraların büyük ölçüde sarıldığını söyledi. Çelik, bir gazetecinin ''Depremde 604 vatandaş hayatını kaybetti. Bu ailelere maaş bağlanacağı söyleniyor. Bu miktar ne kadar olacak?'' şeklindeki sorusunu, ''Hükümet olarak devlet olarak yaşadığımız bu afetin neticesinde el ve gönül birliği içerisinde tüm ülke tek yürek oldu. Van'daki yaraları büyük ölçüde sarmış bulunuyoruz. Kalıcı konutların dışındaki tüm sorunlar gündemimizden kalkmış durumda'' diye yanıtladı. Bakanlık olarak da önemli bazı çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Çelik, ''Bunlardan bir tanesi oradaki tüm sigorta borçlularının borçlarını 1 yıl süreyle erteledik. Önümüzdeki 3 ay içinde oluşabilecek tüm borçlarını da bir yıl erteledik. Ayrıca kısa çalışma çerçevesinde 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyenlerin, işverenlerin çalıştırdığı işçilerin ücretlerini de 3 ay biz ödeyeceğiz'' diye konuştu. Bu vatandaşlardan da bir aylık pirim bildiriminde bulunanların eş, dost veya akrabalarına ölüm aylığı bağlanması konusuna da değinen çelik, şunları kaydetti: ''Ölüm aylığı bağlanması gereken yasal olarak kimler varsa vefat edenlerin ölüm aylığı o aile fertlerine bağlanacak. Ayrıca malul olan yaralanan vatandaşlarımız var, bunların konumu önümüzdeki süreçte netleşecek. Onlara da malul aylık bağlanacak, bunların tabanı 540 liradan başlayıp 790 liraya kadar çıkan malulluk ve ölüm aylıkları var.''