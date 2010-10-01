-ÇELİK: "TEK TİP ASKERLİK HÜKÜMETİN MESELESİDİR" ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Tek tip askerlik'' konusunun parti olarak karar verecekleri bir konu olmadığını belirterek, ''Bu hükümetin meselesidir. Hükümet açıkladığı zaman zaten açıklığa kavuşmuş olur'' dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, parti genel merkezinden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, ''Tek tip askerlikle'' ilgili bir soru üzerine, ''Burada büyütüldüğü gibi bir sorun yok. Bu hükümetin meselesidir. Hükümet gerekli istişareleri yapar. Sonunda karar verir. Bizim parti olarak karar vereceğimiz bir konu değil. Bu hükümetin meselesidir. Hükümet açıkladığı zaman zaten açıklığa kavuşmuş olur'' diye konuştu. Çelik, ''Bedelliden yana hükümetin tavır aldığı yönünde MYK toplantısında tartışmalar olduğu belirtiliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu ise ''Parti MYK'sında Türkiye'deki bütün meseleler tartışılır. Ama parti hükümet adına konuşamaz. Dolayısıyla hükümet bir karar verdiği zaman da hükümet sözcüsü çıkar bunu açıklar. Şimdiye kadar yapılan bütün konuşmalar, hükümet bu konuda karar verip sayın Başbakan ya da hükümet sözcüsü tarafından açıklanana kadar, henüz kesinleşmemiş demektir'' şeklinde yanıtladı. -İŞİN SIRRI NE?- Başbakan Erdoğan'ın, çok sayıda ülkenin AK Parti'nin başarısının sırrını öğrenmek istediğini, bu konuda AK Parti'den eğitim talebinde bulunduklarınını'' yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Çelik, şöyle konuştu: ''Çok geniş bir liste var. Yani şu ana kadar yaklaşık 70 parti Latin Amerika'dan Çin'e kadar... AK Parti'den eğitim almak istiyor. Bu eğitimler, birkaç aşamalı eğitimler. Birincisi, AK Parti'nin parti programıyla ilgili eğitim almak isteyenler var. Kendisini yeniden yapılandırmak isteyen bazı partiler var. Onlar eğitim almak istiyorlar. İslam dünyasından var. Yani İslam kültürünün yaşandığı, aynı zamanda demokratik bir ülkede sağlanan bu başarıyı öğrenmek istiyorlar. Bunun yanı sıra, partinin örgütlenme biçimiyle ilgili, eğitim almak isteyenler var. Afrika'nın ucuna kadar gidiyor.'' Çelik, bu taleplere nasıl yanıt verdiklerinin sorulması üzerine, bunların bir kısmını yakın zamanda kesinleştiğinde açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Irak'ta bir partiye, daha önce verdiğimiz bir sözümüz vardı. Bu eğitim programını, Ekim, Kasım aylarında gerçekleştireceğiz. Sonra diğerleriyle ilgili imkan ve fırsat buldukça, -biliyorsunuz 10 ay var seçime- eğitim programlarını yapacağız. Bunlar örgütlenmeyle ilgili olacak. Partinin fikir dünyasıyla, doktriniyle ilgili olacak. Bir de son zamanlarda daha çok şöyle bir talep geldi: 'Seçimlerde nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Referandumu nasıl kazanıyorsunuz?' gibi kısa görüşmek isteyenler var. Çok büyük bir rakam, dünyanın her tarafından var. Planlayacağız. Planladıkça size bildiririz.''