-Çelik: "Kimsenin soyu sopu ile derdimiz yok" ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ''Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Başbakan soy sop meselesini gündeme getiriyor.' Bizim kimsenin soyu sopu ile derdimiz yok'' dedi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini yaparken, ''namus'' ve ''şeref'' gibi kavramları kullandığını dile getiren Çelik, şunları söyledi: ''Bunlar halkın gözünün içine baka baka söylenen şeyler. Efendim bu namus, şeref kavramları bu kadar ayağı mı düştü? Bir de bir üslup geliştirdiler. Başbakana 'Recep Bey' diye başladı, 'Sen, yüreğin yetiyorsa, adam gibi adamsan, şerefliysen, namusluysan' diye başlayan cümleler... Bunlar siyasette sahibini küçülten laflardır. Siyasetin bir nezaketi vardır. Siyasetin bir ciddiyeti vardır. Bunu yaptığınız zaman siyasete zarar verirsiniz, kendinize ve partinize zarar verirsiniz. Kem söz, sahibine aittir, söyleyenin ağzını kirletir. Bunu defalarca söyledik ama ne yazık ki bunları söylemeye devam ediyorlar.'' Kılıçdaroğlu'nun ''Başbakan Erdoğan'ın soy sop meselesini gündeme getirdiğini'' ifade ettiğini anlatan Hüseyin Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Başbakan soy sop meselesini gündeme getiriyor.' Bizim kimsenin soyu sopu ile derdimiz yok arkadaşlar. Soy, sop milliyetçiliği yapmayı en hafifinden basitlik ve hafiflik olarak kabul ederiz. Bizim defterimizde böyle bir şey olmaz, bizim kitabımızda soy sop milliyetçiliği yapmak, onun bunun soyuyla, sopuyla, diniyle, mezhebiyle ilgilenmek yoktur. Sayın Başbakanımızın da benim de söylediğimiz şey şudur: Kendi kendine karşı dürüst olmayan bir lider, halkına karşı dürüst olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Türk olması, Kürt olması, Çerkez olması, Laz olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sünni, Alevi olması da bizi ilgilendirmiyor ama Dersim'li Kürt Alevi bir aileden olan Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben Türkmenim' diye ortaya çıktı. Niçin? Çünkü, 'CHP'de ulusalcılar beni yer' diye korkuyor. Bu korkuların, tabuların atıldığı bir Türkiye olması gerekiyor. Bakın ilk defa gayrimüslim vatandaşlar, Kürt vatandaşlar, Alevi vatandaşlar, AK Parti döneminde çok rahatlıkla göğüslerini gere gere, Ermeni 'ben Ermeniyim' diyor, Kürt 'Ben Kürdüm' diyor, Alevi 'Ben Aleviyim' diyor, herkes mensubiyeti ve aidiyeti ile utanmayacak bir ortamın oluşması gerekiyor, herkesin buna hakkı vardır. Bizim kimsenin soyu sopuyla derdimiz yok. Sayın Başbakan şunu söylüyor; 'Dersim meselesi bizzat senin dedelerinin muhatap olduğu bir meseledir, senin bir Dersimli olarak, CHP Genel Başkanı olman bunun için bir fırsattır.'' İnsanların hata yapabildiği gibi, yanlış yapabildiği gibi, kadroların da hata yapabileceğini, organizasyonlar da müesseselerin de hata yapılabileceğini dile getiren Çelik, ''Hatadan dönmek bir erdemdir. Hatasını kabul ettikten sonra özür beyanında bulunmak, özür dilemek bir erdemdir. Bu sizi küçültmez ama maalesef ben CHP'nin bu haline, Sayın Genel Başkanın bu haline acıyorum'' diye konuştu.