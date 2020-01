-Çelik: "Kantarın topuzunun kaçtığı doğrudur" BURSA (A.A) - 31.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Meclis'teki tüm siyasi grupların bir araya gelerek aldığı kararla, emekli milletvekillerinin maaşlarında bir artış sağlandığını belirterek, ''Burada kantarının topuzunun kaçtığı konusunda kamuoyunda yaygın bir kanaat oluştu. Kantarın topuzunun kaçtığı da doğrudur'' dedi. Bursa'da, Dağ-Der Kültür Merkezi'nde, Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Dağ-Der) üyeleriyle bir araya gelen Bakan Çelik, burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Açıklanan asgari ücret zamları ile Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ''Emekli milletvekillerin aylıklarına zam getiren düzenleme'' konularında yöneltilen soru üzerine Çelik, 2012 yılı asgari ücret oranında enflasyon hedefleri doğrultusunda bir artış beklendiğini söyledi. Belirlenen oranı iş veren ve işçi kesimiyle uzlaşma içinde karara bağladıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu: ''Bu çok önemli. Bu uzlaşma toplumsal barış açısından da önemli. İşverenimiz de bu oranı sağduyuyla karşıladı. Onlar da ülkede ürettikleri malların dünya satında rekabetinde tabii ki zorluklar yaşıyorlar ama asgari ücretlinin 658 değil, 700'ün üzerinde maaş alması konusunda onlar da sağduyulu bir yaklaşım gösterdiler. İşçi kesiminin beklentileri daha da yüksekti, ancak buna nispeten tercüman olduğumuz için biz de mutluyuz, onlar da mutlu oldular. Asgari ücret beklenenin çok üzerinde gerçekleşti.'' -''Kamu vicdanın rahatsız eden bir değerlendirmeye olmayacak''- Çelik, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen emekli maaşlarına zam yapan düzenlemeyle ilgili olarak da şunları söyledi: ''Meclis'teki tüm siyasi grupların bir araya gelerek aldığı kararla, emekli milletvekillerinin maaşlarında bir artış sağlandı. Burada kantarının topuzunun kaçtığı konusunda kamuoyunda yaygın bir kanaat oluştu. Kantarın topuzunun kaçtığı da doğrudur. Bu artış netice itibarıyla her sağduyulu vatandaşımızda olumsuz bir etki oluşturdu. Cumhurbaşkanımız da bunu dikkate alarak, geri gönderdi. Milletvekillerinin emekli maaşlarında çok farklılıklar vardı. Bunu gidermeye dönük bölüm bozulmadı, eşitlendi. Her milletvekili, eşit emekli maaş almaya başlayacak. Önümüzdeki günlerde değerlendirme yapıp, eşitlik esas alınarak, konu yeniden değerlendirilecektir. Kamu vicdanını rahatsız eden bir değerlendirmenin olmayacağını söyleyebilirim.'' -Uludere olayı- Bakan Çelik, Uludere'de meydana gelen olaya ilişkin de ''Bu olay sivillere yönelik ise vahim bir olaydır. Bunu kabul etmek mümkün değil. İdari ve adli olarak bunun soruşturması devam ediyor. Tablo nedir, olay nasıl gerçekleşmiştir, bunun mutlak suretle ortaya çıkartılması gerekiyor'' dedi. Teröre ve teröristlere karşı son dönemde çok dikkatli bir mücadele sergilendiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: ''Terörist, mağarasında vatandaşa rahatsızlık vermeden etkisiz hale getiriliyor. Dolayısıyla terörle mücadelede sürdürülen bu dikkatli, hedefe dönük çalışmalarda güvenlik kuvvetlerimizin moralini bozacak söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Bu olay 74 milyon olarak hepimizi üzmüştür. Ama olayın içeriği de tam olarak netleşmiş değil. İçeriği nedir bilmiyoruz. Gerçekten bu sivillere yönelik gerçekleşmişse, bunu kabul etmek mümkün değil. Ancak burada ciddi bir yanlışlık, hata oldu diye de güvenlik güçlerimizin, kuvveti maneviyelerini sarsacak bir tümden yaklaşım da doğru olmaz.'' Çelik, terör örgütü mensuplarının, olayın ardından bölgede, özellikle de Güneydoğu'da, devletin Kürtlere dönük bir eylem içinde olduğu gibi bir olumsuz propaganda yaptığını söyledi. Bu tür söylemlere vatandaşların inanmaması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: ''Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti, 74 milyon vatandaşı için vardır. Burada bir ayrım kesinlikle söz konusu değil, olamaz. Oranın bir milletvekili olarak, oradaki psikolojiyi iyi biliyorum. Böyle haksız bir olaydan dolayı, eğer sivillere yönelikse hepimizin kınayacağı bir olayı, bölge halkına başka türlü toptancı mantıkla takdim etmeye kalkacaklardır ki vatandaşlarımızında bu propagandalara kanmamalarını istiyorum. Konu, tek boyutla değil, hem bölgedeki vatandaşlarımızın sosyal boyutuyla, hem teröristlere karşı verilen hassas mücadele boyutuyla hem de insan hakları boyutuyla ele alınması gerekiyor. Olayın bir an önce adli ve idari olarak yapılan soruşturmalar çerçevesinde bir an önce aydınlatılmasından, ortaya çıkmasından yanayız. Şu anda konunun boyutlarını bilmediğimiz için, herkes kullanacağı ifadeleri dikkatle seçerek konuşmalıdır.'' -''Birileri kendilerine sorunlu siyaseti rehber edinmişler''- Bakan Çelik, olay hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''33 kurşun benzetmesi'' hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine ise şöyle dedi: ''Her olaydan bir siyasi menfaat beklentisi içinde olmak son derece yanlıştır. Emekli milletvekili maaşları konusunda 4 grup anlaşma yaptı. Ben o gün Meclis'teydim. Bir muhalefet partisi milletvekili, grup başkanvekili çıkıp 'ben karşıyım' demedi. Ama ertesi gün sanki onlar karşıymış da birileri çıkarmış gibi bir yaklaşım sergiledi. Yani her olayda bir siyasi menfaat. Bunun yanında Uludere'de meydana gelen olayda, yani olayın rengi, tonu, boyutu ne olursa olsun, bir muhalefet partisi, özellikle de ana muhalefet partisi değerlendirmelerini böyle siyasi rant için yapmamalıdır. Bu konu hassas bir konu. Hemen, 'iktidarı nasıl vururum, iktidara nasıl zarar veririm, yara açarım' yaklaşımı, sakıncalı bir yaklaşımdır, sorumsuz bir siyaset tarzıdır. Sorumlu siyasetçi vardır, sorunlu siyasetçi vardır. 10 yıldır biz bu ülkede sorumlu siyaset yapıyoruz ancak birileri kendilerine sorunlu siyaseti rehber edinmişler ve sorunlardan da kurtulamıyorlar.