-ÇELİK: "İSRAİL İLE AYNI LİGE GİRİYORSUNUZ" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, NATO füze savunma sistemiyle ilgili olarak "Bu işten rahatsız olan kim? İsrail ve bizim muhalefet. Niçin İsrail ile aynı lige giriyorsunuz değerli muhalefet mensupları" dedi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Hüseyin Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, ''Öğretmenler açtır, sefildir'' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Çelik, ''Keşke öğretmenlerimize bin 500 dolar değil de 3 bin dolar verebilsek ama kamu çalışanlarımızın ihtiyaçları ile ülkenin imkanlarını ölçüştürmek zorundayız. Aksi halde deniz biter ve gemi karaya oturur. Yunanistan, bol kepçeden kamu çalışanlarına verilen paralardan dolayı bugün iflasın eşiğine gelmiştir'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ''inanç sömürüsü yapmakla'' suçladığını belirten Çelik, şöyle dedi: ''Hükümeti, AK Parti'yi, makam, mevki için her şey yaparlar, satarlar gibi hiç de nazik olmayan ifadeler... Bizim inanç sömürüsü yaptığımızı söyledi. Sayın Başbakanımızın Süleymaniye Camii'nde bayram namazı kılmasını, bayram namazından sonra oradaki vatandaşlarla bayramlaşmasını... Herhalde Başbakan'ın bayram tebriklerini tek tek vatandaşlara iletmesi mümkün değildi. Başbakan halkıyla birlikte olmuştur. Orada bir siyasi propaganda konuşması asla söz konusu değildir. Parti bayrağı kullanılması söz konusu değildir. Başbakan, halkımızın sevincini paylaşmıştır. Güzellik dolusu mesajlar vermiştir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'İstanbul Fatih'te Kaptan-ı Derya Halil Paşa Camii'ni bizim hükümetimiz, belediyemiz döneminde imar planından çıkarıldığını, bunun yerine düğün salonu gibi ticari rant getirecek yeni şeylerin imar planına konduğunu' iddia ediyor. İnanç sömürüsü din üzerinden siyaset yapma meselesi bu ülkede çok konuşuldu. AK Parti muhafazakar demokratik bir partidir. Bizim muhafazakarlığımız moral ve kültürel alanlarla sınırlı bir muhafazakarlıktır. Biz, geçmişte kalan, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyen, eskimiş, pörsümüş olan her şeyin körü körüne korunmasından yana bir muhafazakarlık anlayışı içerisinde değiliz.'' -''BAHÇELİ'DEN DUYUNCA GÜLESİM GELDİ''- Son günlerde ''BM insani gelişim raporuyla ilgili'' gerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gerekse diğer bazı muhalif sözcülerin beyanlarının bulunduğunu hatırlatan Çelik, ''Şöyle bir ifade kullanılıyor; 'Türkiye ancak 83. sıraya girdi' diyorlar. Sayın Bahçeli dün bunu söylediğinde doğrusu bunu Sayın Bahçeli'den duyunca çok gülesim geldi. Niçin? Çünkü Sayın Bahçeli'nin de ortağı olduğu hükümet, yani 57. Hükümet işbaşına geldiğinde Türkiye BM insani gelişim endeksine göre 85. sıradaydı. Ve Sayın Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu hükümet Türkiye'yi 11 basamak aşağı düşürdü, 96. sıraya geriledi'' dedi. Çelik, ''AK Parti Türkiye'yi 96. sıradan aldı. Türkiye biliyorsunuz krizden önce 76. sıraya kadar çıkmıştı. Daha sonra geçen sene 79. sıradaydı, bu sene 83. sırada. Niçin böyle? Hesaplama yöntemleri de etkili oluyor'' diye konuştu. -''SAYIN KILIÇDAROĞLU, SAYIN BAHÇELİ, LÜTFEN İSRAİL İLE AYNI SEVİNCİ PAYLAŞMASINLAR''- Çelik, NATO füze savunma sistemiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: ''İran, Türkiye'nin özellikle gösterdiği çabadan dolayı, hiçbir komşusunu düşman olarak nitelendirmemesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bu işten rahatsız olan, özellikle bu füze kalkanı meselesinden dolayı rahatsız olan kim? İsrail ve bizim muhalefet. İsrail niye rahatsız oldu? İsrail'in beklentisi çok farklıydı. Niçin İsrail ile aynı lige giriyorsunuz değerli muhalefet mensupları? NATO savunma amaçlı bir şey yapıyor. Herhangi bir füze falan getirilmiş değil, olsa olsa radar olacak. NATO bir savunma paktıdır. NATO'ya Türkiye ilk kez de girmiş değil. Sayın anamuhalefet lideri diyor ki, 'Madem ki, komşularımız tehdit değil, bunlara ne lüzum var.' Türkiye, NATO içerisinde dünyanın en büyük ordusuna sahip. Niçin bir milyon kişilik o zaman asker besliyoruz? İlle de birisinin kapımıza dayanmış olması mı gerekiyor? Ordunuzun olması için, uçağınızın, tankınızın, topunuzun olması için ille de birilerinin sınırlarımızı ihlal edip içeriye girmesi mi gerekiyor? Muhalefetin savunma anlayışı bu mudur? Siz, böyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz, kötü niyetli olanları veya olabilecek insanları caydıracak bir güce sahip olmalısınız. Netice itibarıyla bir savunma paktına girdiğiniz zaman orada nimet varsa paylaşırsınız, külfet varsa onu da paylaşırsınız. Yapılan budur. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, lütfen İsrail ile aynı sevinci paylaşmasınlar veya aynı üzüntüyü duymasınlar.'' -3 GENERALİN AÇIĞA ALINMASI- Çelik, ''Bugün 3 general görevden alındı, ilk kez gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bunun üzerine Başbakan bir değerlendirme yaptı. CHP'den de ilk tepkiler geldi 'sivil darbe ve intikam operasyonu olduğu ifade ediliyor, siz ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine de şunları kaydetti: ''Ben bunu, CHP'nin çıkmazı olarak değerlendiririm. Biliyorsunuz Yüksek Askeri Şura ile ilgili olarak da Sayın Kılıçdaroğlu 'TSK'nın teamülleri vardır, bu teamüllere uyulmak zorundadır, kimse bunlara karışmasın' anlamına gelebilecek ifadeler kullandı. Teamül dediğimiz şeyler, tekrarlana tekrarlana alışkanlık haline gelen şeylerdir. Bir memlekette Anayasa varken, kanunlar varken, hukuk varken ve demokrasinin evrensel prensipleri ve normları varken kimse teamüllerle filan iş yapamaz. Eğer Türkiye gerçek anlamda hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir Cumhuriyet olacaksa ki arzumuz iddiamız budur, Anayasamızda da Cumhuriyetin vasıfları ifade edilirken bu yazılır. Eğer böyleyse, sivil memur için, sivil kamu çalışanları için yapılan neyse, prosedür neyse tabi oldukları kanunlar farklı olabilir ama hukukun işletilmesi açısından bir farklılık ben şahsen görmüyorum. Sayın İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı kendi yetkisini aşan kanunlara ve Anayasa'ya aykırı bir tutum ve davranış içerisinde olursa, aynı partide olmamazı rağmen önce ben kendilerini eleştiririm. Ama böyle bir şey olmadığına göre, yasal bir şey yapıldığına göre, hukuka demokrasiye aykırı bir tutum olmadığına göre, CHP budur işte, klasik CHP budur. 'TSK'nın teamülleri var karışmayan' diyen zihniyetle. Şimdi bugün buna 'sivil darbe' diyen zihniyet maalesef aynı yerden, aynı zihniyetten kopan bir anlayıştır.'' Çelik, ameliyat olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na partisi adına geçmiş olsun dileklerini de ifade etti.