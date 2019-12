-Çelik: ''1 dakikada 4 çalışan ölüyor'' İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, dünyada her dakikada 4 kişinin iş kazaları ya da meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, ''Yani benim konuşmam 10 dakika olarak dikkate alınırsa, bunun sonunda 50 çalışan hayatını kaybetmiş olacak. Bu korkunç bir durumdur'' dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi''nin açılış töreninde konuşan Çelik, insanlığın bugün sahip olduğu iktisadi gelişmişlik düzeyinin sanayi devrimine dayandığını belirterek sanayi devrimiyle birlikte dünyanın çok hızlı bir gelişim gösterdiğini söyledi. Bakan Çelik, yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98'inin, meslek hastalıklarının da yüz de 100'nün önlenebilir olduğunu, gerekli önlemler alınmadığı için her yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle bir çok ülke nüfusuna denk insan topluluğunun hayatını kaybettiğini belirtti. ''Dünyada her dakika 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. Yani benim konuşmam 10 dakika olarak dikkate alınırsa, bunun sonunda 50 çalışan hayatını kaybetmiş olacak. Bu korkunç bir durumdur'' diyen Bakan Çelik, hiçbir maddi çıkarın bu tabloyu tolare edemeyeceğine işaret etti. Bakan Çelik, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin de asgari 600 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bu rakam dikkate alındığında, insan hayatına yapılacak yatırımların ekonomilere olumlu katkısı da göz ardı edilmemelidir. Türkiye olarak, son 10 yılda iş yeri sayısı yüzde 67, çalışan sayısı yüzde 73 artarken, iş kazalarında yüzde 49'luk bir azalma gerçekleşmiştir. Bu önemli bir rakamdır. Ama bununla yetinmediğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakanımızın talimatıyla hükümet programına aldığımız mesleki eğitimin daha da yaygınlaştırılması, işsizliğin daha da düşürülmesi, istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması ve istihdamın arttırılması, sendikal mevzuatın yeniden düzenlenmesi, AB ve ILO standartlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği yasasının çalışma hayatına kazandırılması, meslek standartlarının belirlenmesi, ILO sözleşmesinin onaylanması, önümüzdeki en kısa dönemde gerçekleştireceğimiz konu başlıklarıdır. Bu vesileyle her alanda olduğu çalışma hayatının sorunlarının çözülmesi için de verdiği destekten dolayı Sayın Başbakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.'' Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinin 4 temel başlıkta ele alınacağını ve tartışılacağını dile getiren Çelik, ''Bunlar iş sağlığı ve güvenliğine önleyici yaklaşım, sistem yaklaşımı, sosyal diyalog ve iş dünyasında ortaya çıkan yeni güçlüklerdir. Kongre süresince gerçekleştirilecek etkinlikler bilgi ve tecrübelerin paylaşılması için ortam yaratırken, 15 Eylül'e kadar sürecek olan iş sağlığı ve güvenliği fuarı ise bu alandaki yeni teknolojiler, ürünler, hizmetler ve uygulamaların tanıtılmasına hizmet verecektir'' diye konuştu.