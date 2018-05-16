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Çeliği zeytinyağı ile işliyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yöresel el yapımı bıçak üreten Halil Çak (37), çeliğe uyguladığı ısıl işlem sırasında zeytinyağı kullanıyor

16 Mayıs 2018 15:24

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yöresel el yapımı bıçak üreten Halil Çak (37), çeliğe uyguladığı ısıl işlem sırasında zeytinyağı kullanıyor. Çak, zeytinyağı ile soğuttuğu çeliğin esnek ve dayanıklı hale geldiğini söyledi.
Edremit’te yöresel ve istenilen farklı motiflerde özel imalat el yapımı bıçak üreten Halil Çak, çeliğin dayanıklılığını artırmak için gerçekleştirdiği denemelerde zeytinyağının farklı bir özelliğini buldu. Çak, zeytinyağının soğutma işlemi sırasında çeliğe esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını belirledi. Çeliğe ulaşmanın geçmişe göre daha kolay olduğunu söyleyen Halil Çak, \"Önceden demiri ayrıştırıp, çeşitli işlemlerle, kılıçlar ve kamalar yapılıyordu. Günümüzde çelik bulmak, eskiye nazaran daha kolay. Çeşit çok. Diğer yandan da eskinin dayanıklılığını sağlamak da o kadar zor. Bunların özellikleri konusunda da sürekli incelemelerde bulundum. Sürtünmeye, darbeye, küfe, pasa dayanıklı olan çeliklerin kullanım alanlarına göre özellikleri de değişmekte\" dedi.
ZEYTİNYAĞI İLE DAYANIKLI ÇELİK
Halk arasında \'çeliğe su vermek\' olarak bilinin işlemin, normalde yumuşak olan çeliği sertleştirmek için uygulandığını belirten Çak, bu işlemin \'atomik yapıda farklılık yaratma\' olarak nitelendirilebileceğini kaydetti. Zeytinyağı ile yaptığı işlem hakkında bilgi veren Halil Çak, şunları söyledi:
\"Çelik ısıtıldığında serbest kalıyor. Doğru şekilde soğutulduğunda güçlü bir bağ oluşuyor. Atomları doğru şekilde sıralamak diyebiliriz. Çelik esnemiyor ya da darbeye dayanıklılığı artıyor. Yapılan ısıl işlemin amacı bu. Yöremiz zeytinyağı bölgesi. Zeytin ve zeytinyağı üzerine birçok konuda denemeler, araştırmalar yapılmakta. Ben de çelik soğutmakta, farklı denemeler yaptım ve zeytinyağı ile elde ettiğim sonuçtan gayet memnunum. Hem esnek hem de kırılmayan bir çelik sonucu aldım.\"

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