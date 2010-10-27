Çelenk'e polis çiftesi

T24 - Sezen Çelenk, yolda polis tarafından durdurulunca istenmeden kimliğini verdi diye karakola götürüldü. Nezarethanedeyken 'Burda beni iyi etmezler' diyerek 155 Polis İmdat'ı arayınca dayak yedi. Çelenk polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.



NTV'de yayımlanan haber şöyle:

Sezer Çelenk, Mecidiyeköy'de arkadaşlarıyla yürürken polis tarafından durduruldu. Polis ile Çelenk arasında tartışma çıktı.

Çelenk, olayı şöyle anlattı: “Kimliğimi çıkardım verdim. ‘Ben senden kimlik istedim mi lan’ dedi. Ben de ‘Lan mı diyosun’ dedim.”

Sezer Çelenk, bu tartışmanın üzerine karakola götürüldü.

Polisten dayak yiyen Çelenk, nezarethanedeyken 155 Polis İmdat’ı aradı.

Çelenk, şöyle konuştu: “Dedim ki ‘Kuştepe Karakolu’ndayım, zor durumdayım. Bu gece beni burada iyi etmezler.’ Telefondaki kişi ‘Sana bir şey yapamazlar, orada kameralar var. Sen rahat ol’ dedi. “

Çelek, telefondayken nasıl dayak yediğini şöyle ifade etti: “Ben 155’i arıyorum diye memurun biri elimden telefonu aldı. Bana kafayı bir vurdu, ben orada bayıldım. Bayağı da vurdular” diye konuştu.

Bugüne kadar hiç karakola düşmediğini belirten Çelenk “Hiçbir sabıka kaydım olmadı” dedi.

Sezer Çelenk, polisler hakkında suç duyusunda bulundu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, şahsın kimlik kontrolü sırasında sarhoş olan şahsın polislere küfrettiği, karakol kayıtlarında hiçbir şekilde müdahale edilmediğinin görüldüğünü açıkladı. Şişli Emniyeti görüntülerin de savcılığa verildiği bildirdi.

Savcılık, Sezer Çelenk hakkında da soruşturma başlattı.