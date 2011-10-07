-Çelenk yerine bağış ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın yarın öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın anneleri Tenzile Erdoğan Hanımefendi, yarın (08 Ekim 2011) öğle vakti İstanbul'da Fatih Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhumenin cenazesine iştirak çerçevesinde, medya kuruluşlarına taziye ilanı vermeyi, çelenk veya çiçek göndermeyi düşünenlerin, bunların yerine İSEGEV-İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı'na bağışta bulunmaları önemle rica olunur. Anılan Vakfın banka hesabına ilişkin ayrıntılar aşağıda sunulmaktadır: İSEGEV-İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı VAKIFBANK İstanbul, Vatan Caddesi Şubesi IBAN No: TR-420001500158007299233860''