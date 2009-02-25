Çelebi'den çift taraflı eleştiri

DİSK Genel Başkanı Çelebi, hükümetin topluma bir şey veremeyeceğini, Baykal'ın önerilerinin ise sosyal boyutunun eksik olduğunu söyledi.



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, "Meydanlara çıkıp krize karşı çaresiz olduklarını ilan etmeleri, bu hükümetin topluma bir şey veremeyeceğini açık biçimde kanıtlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.



Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan ekonomik krizi bir kader gibi görmenin, toplumu sadaka ve çaresizliğe mahkum etmenin, sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmayacağını belirtti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşsizliğe çareniz varsa açıklayın" sözlerine de atıfta bulunan Çelebi, açıklamasında "Bir yılda 935 bin işçinin işini kaybettiği, yüzlerce fabrikanın kapandığı ve hayat pahalılığı ağırlaştırıldığı halde ciddi hiçbir tedbir alınmamıştır" görüşünü ifade etti.



Çözümsüzlük üzerinden bir politika yürütüldüğünü kaydeden Çelebi, "Sosyal devlet yerine 'sadakaya muhtaç bir toplum' inşa edilmek istenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Krizin ilk işaretlerini gösterdiğini, sosyal tedbirlerin acilen alınması yönünde uyarılarda bulunduklarını anımsatan Çelebi, şunları kaydetti:



"Meydanlara çıkıp krize karşı çaresiz olduklarını ilan etmeleri, bu hükümetin topluma bir şey veremeyeceğini açık biçimde kanıtlamıştır. Diğer yandan Deniz Baykal'ın açıkladığı 7 maddelik öneriler paketi, sosyal boyutu eksik olduğu için maalesef yetersiz kalmıştır. Kriz, başta işsizlik olmak üzere çok ağır , sosyal sonuçlara yol açmıştır ve açacaktır."



DİSK'in önerdiği sosyal programın derhal uygulamaya konulması gerektiğine işaret eden Çelebi, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"En başta işsizliğe karşı çalışma saatlerinin kısaltılması gerektiğini, çalışma saatlerindeki bir saatlik indirimin 126 bin yeni istihdam yaratacağını gözler önüne sermiştir. Zamların durdurulması ve temel ürünlerde fiyat indirimine gidilerek geçim şartlarının rahatlatılması önerilmiştir. Kamu yatırımlarının, özel sektörün girmediği alanlarda yapılarak ekonominin genişlemesi ve istihdam artışı önerisinde bulunmuştur. Sosyal boyutu olmayan tedbirler ve öneriler krize çare olamaz."