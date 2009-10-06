Çelebi ameliyattan çıktı, sağlığı iyi

DİSK Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fahrettin Erdoğan, Süleyman Çelebi'nin ameliyatının bittiğini belirterek, ''Sol bacağına platin takıldı. Sağlık durumu iyi'' dedi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelebi'nin silahlı saldırı olayından sonra getirildiği Florance Nightingale Hastanesi'nde saat 19.00'da başlayan ameliyatının 2 saat sürdüğünü belirtti.

Ameliyatta, Çelebi'nin iki ayağındaki mermi çekirdeklerinin çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, ''Sol bacağına platin takıldı. Sağlık durumu iyi'' diye konuştu.

Erdoğan, Çelebi'nin şu an yoğun bakımda olduğunu ve narkozun etkisinden çıkarak kendisine gelmesinin beklendiğini belirterek, daha önce bir kalp ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle tedbir olarak yarına kadar yoğun bakımda tutulacağını sözlerine ekledi.