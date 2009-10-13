Çelebi: Alacak değil suikast kurşunu

DİSK Genel Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralanan Genel Başkan Süleyman Çelebi'nin bugün taburcu oldu. Çelebi, "Bu ne arkadaş kurşunu ne de alacak kurşunu. Bu kurşun DİSK Başkanı'na suikast kurşunudur" dedi. Süleyman Çelebi, saldırının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, ''Olay terör değil, alacak verecek meselesi'' sözlerine de tepki gösterdi.



Tedavi olduğu Florence Nightingale Hastanesi'nden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyen DİSK Başkanı Çelebi, "Tedavim evde devam edecek. Yaklaşık 3 daha ayağımın üstüne basamayacağım ama sonra yüreyebileceğim. Doktorlarım hiçbir fiziki hasar kalmayacağını belirtiyor" diye konuştu.



"Bu ne arkadaş kurşunu ne de alacak kurşunu. Bu kurşun DİSK Başkanı'na suikast kurşunudur. Ya kurşun beni yaralamayıp, öldürseydi... " diyen Çelebi, "Ayağına sıktım diyor beyefendi. Kalp hastası birinin neresine sıkarsanız sıkın, kalpten giderdi. Dayandığımı gösterdim. Gözyaşı dökmedim" şeklinde konuştu.



'Ölseydim, kirli bilgileri izah edemeyecektim'



Bu sözlerin ardından gözleri dolan Çelebi, "Duygusallığım tamamen arkadaşlarımla ilgili. Ölseydim, kirli bilgileri izah edememiş olacaktım. Saldırının ticari ve parasal nedeni yoktur. Saldırganın ruhsal sorunu yoksa birileri tarafından yönlendirilmiş. Süleyman Çelebi vurulmadan önce neyse şimdi de o..." dedi.



DİSK Başkanı Çelebi, "Araştırılması gereken şey, bu süreçtir. Ülkedeki cinayetlerin failleri yıllarca ortaya çıkarılamıyor. Burada da basitleştirilmek için alacak verecek kılıfı uydurulmuştur" diye konuştu.



Saldırının nedenine ilişkin yapılan yayınlara da tepki gösteren Çelebi, "Saldırıya uğradığımdan itibaren bazı basın organlarında 'arkadaş kurşunu', 'alacak kurşunu' gibi beni yaralayıcı açıklamalar ortaya çıktı. O ifadelerin bir bölümü bu işi yapanların beyanına dayanıyor. Benim ifadem alınmadan İçişleri Bakanı açıklama yapıyor ve 'olay terör ve siyasi değil' diyor. 2 saatte herşey anlaşılıyor..." ifadelerini kullandı.



'Burada bir oyun var'



Kendisinin ve ailesinin herşeyinin ortada olduğunu ifade eden Çelebi, "Ben zaten dinleniyorum.Devletin elinde herşey mevcut. Burada bir oyun var. Olay para ilişkisi değildir. Bu oyunu bozacağız" dedi.



Konuşmanın ardından salonda bulunan DİSK'liler "Katiller halka hesap verecek." şeklinde slogan attı.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 6 Ekim'de Şişli'de bulunan sendika genel merkezindeki odasında ayağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.



Ameliyata alınan Çelebi'nin sol bacağına platin takıldı. Olayın ardından ruhsatsız silahıyla yakalanan saldırganın Rıza Tunçbilek olduğu açıklanmış ve Tunçbilek tutuklanmıştı.

