Celalettin Cerrah dizi filmde oynadı

Samanyolu Televizyonda yayınlanan “Kollama" adlı dizinin 25’inci bölüm çekimleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi üzerindeki Binası önünde yapıldı. Dizide, görevi başında şehit düşen polis memuru Halime Ruhunur için cenaze töreni düzenlendi. Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da dizide oynayarak, şehit cenazesinde bir konuşma yaptı. Konuşmasını üç kez tekrarlamak zorunda kalan Cerrah yinede rahat tavrıyla oyunculuk yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.



Gerçek mi senaryo gereği mi?



Dizi çekimleri sırasında polis memuru rolündeki oyunculardan Candan Ela Tuna, yorgun düşerek bayıldı. Tuna’ya ilk müdahaleyi Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah yaptı. İlk müdahalenin ardından Candan Ela Tuna, koruma aracına bizzat Cerrah tarafından bindirilerek hastaneye gönderildi.



Cerrah: 'Şehitler için oynadım'



Basın mensuplarının dizide oynamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Celalettin Cerrah, kendisine gelen teklifi kabul ederek , vatandaşların dikkatini şehitler üzerine çekmek istediğini bildirdi. Rol sırasında yorulup yorulmadığı sorusuna da Cerrah, “Şehitlerimiz için görev yaparken asla yorulmayız" karşılığını verdi.

