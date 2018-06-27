Celalettin Can ve 8 kişi tahliye edildi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 4.5 aydan uzun süredir, ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 78'liler Girişimi Sözcüsü ve HDP PM üyesi Celalettin Can hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme'nin Celalettin Can ile birlikte tahliyesine karar verdiği Abdukselam Yolcu, Erhan Sarıkaya, Vahit Dalgıç,M. Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş, Silivri Cezaevi'nden Filiz Yılmaz ve Gonca Yangöz ise Bakırköy Cezaevi'nden saat 23.00'te tahliye edildi.

Can'ın yanı sıra, aynı davada yargılanan HDP üyeleri Abdukselam Yolcu, Erhan Sarıkaya, Vahit Dalgıç, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, M. Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş için de tahliye kararı çıktı.

Tutuklu kaldıkları süreler, tutukluluklarından elde edilen faydanın adli kontrol hükümleriyle elde edilebilecek olması ve sanıkların bir kısmının sağlık durumları dikkate alınarak başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmadıkları takdirde derhal tahliye edilmelerine karar verilen isimlerin yurt dışına çıkmalarına ise yasak getirildi.

9 sanığın tutukluluğu devam ediyor

Atilla Şayir, Bedia Aydemir, Can Memiş, Gülistan Aydın, Gülsen Biter, Hasan Hüseyin Gençer, Metin İlan, Suphi Yıldız ve Taylan Urun’un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar hakkında verilen ‘imza atma yükümlülüğü’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılırken; yurtdışı çıkış yasağı tedbirinin ise devam edeceği kaydedildi.

7 Şubat gecesi İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri tarafından Ataköy’deki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Can, 20 Şubat’ta tutuklanmıştı. Sağlık sorunları yaşayan Can, 4 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuluyordu.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ilk duruşmasında söz alan Can, iddianamede yer alan PKK ve KCK’ya battaniye ve beyaz eşya toplandığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "HDP’nin başlattığı kampanyayı 78’liler Vakfı olarak yerinde bulmuşuz, battaniyenin yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, semaver gibi beyaz eşyaların toplanıp gönderilmesini istemişiz. Kimden? Denizli 78’liler Girişimi sözcüsü ve Denizli HDP il eşbaşkanı Nebi Ebci’den. Bu yardımların PKK ve KCK’ye verilmek için toplandığı iddia ediliyor. Delil, belge, herhangi bir kanıt yok" demişti.