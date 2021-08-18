Celalabad'da Afganistan bayrağının indirilmesini protesto edenlere Taliban militanları ateş açtı: 3 ölü

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Afganistan'ın Celalabad kentinde Taliban militanlarının Afganistan bayrağını indirip kendi bayraklarını asmasına yönelik protestolarda miltanların ateş açtığı ve 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Al Jazeera'nın bölgedeki muhabiri, şehrin nüfusunun "ciddi bir bölümünün" Afgan bayrağının indirilmesine karşı çıktığını ifade etti.

Sokaktaki protestolara katılanların Afganistan bayrağı salladığını aktardı.

Reuters'a konuşan bir eski polis memuru ve iki görgü tanığı, kalabalığa ateş açılması sonucunda 3 kişinin öldürüldüğü ve 10'dan fazla insanın da yaralandığını bildirdi.