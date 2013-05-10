Celal Talabani öldü mü?

Kürt internet siteleri, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin öldüğünü ancak bunu kimsenin açıklamadığını iddia etti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) sözcüsünün yaptığı açıklamada Talabani'nin durumunun iyi olduğunu belirtmesine rağmen, halkın bu açıklamaya inanmadığı öne sürüldü.

Avestakurd.com adlı Kürtçe yayın yapan internet sitesi, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık konusundaki haberleri yakından takip eden ve Erbil'de yaşayan Rebwar Kerim Weli adlı bir gazetecinin, dün akşam saatlerinde twiter hesabından Celal Talabani'nin yaşamını yitirdiğini duyurduğunu aktardı.

Aynı sitede, Talabani Ailesi'ne yakın kaynakların, KYB içerisinde sorun yaşanmaması amacıyla ve varolan sorunların büyümemesi adına hassas davranıldığı ve bu yüzden ölüm haberinin açıklanmadığı iddialarına yer veriliyor. Haberde, Celal Talabani'nin hangi gün ve saatte öldüğü belirtilmiyor.

Gazeteci Rebwar Kerim Weli'nin yazdığı yazıda, Celal Talabani'nin eşi Hero İbrahim Ahmed'in bir kaç gün önce İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedi Nejat'a yaptığı ziyaretin de, ölüm haberini iletmek amacıyla gerçekleştirildiğini iddia edildi. Ahmedi Nejad'n Talabani Ailesi'ne yakın bir kişi olduğu için Hero İbrahim Ahmed'in ona haber verdiğini ve KYB içerisinde herhangi bir sorunun çıkmaması konusunda yardım talebinde bulunduğu iddia edildi.