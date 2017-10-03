Celal Talabani hayatını kaybetti

Associated Press'in haberine göre, Kürt yetkililer, 2005-2014 yılları arasında Irak cumhurbaşkanlığı yapan Celal Talabani'nin Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ajansa konuşan bir aile yakını, Kuzey Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin de başkanı olan Talabani'nin sağlık durumunun bugün hızla kötüye gittiğini, ardından da Kürt siyasetçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ın ilk Kürt cumhurbaşkanı

2012 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süre tedavi gören Talabani, 2014'te cumhurbaşkanlığını bırakmıştı. Tedavi için Almanya'ya gelen Talabani, Temmuz 2014'te Kuzey Irak'a dönmüştü. Ancak Talabani geçen ay sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle tekrar Berlin'e gitmişti.

Erbil doğumlu Talabani, Irak'ın Arap olmayan ilk cumhurbaşkanıydı. Talabani, Irak'taki Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasında diyaloğu sağlayabilen birleştirici bir isim olarak görülüyordu.

"Ölümü tüm etnik grupları üzen tek lider"

Iraklı Kürt milletvekili Zana Said, Talabani'yi, "ölümü Arap, Kürt ve diğer tüm etnik grupları birden üzen tek cumhurbaşkanı" olarak tanımladı. Said, "Vefatının, Irak'ın kardeşleri arasındaki iyi ilişkilerin geri getirilmesine yardımcı olması için Allah'a dua eiyoruz" dedi.

2012 yılındaki rahatsızlığından sonra Irak siyasetinden uzaklaşan Talabani'nin ölümü, Erbil ile Bağdat yönetimleri arasındaki gerginliğin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu nedeniyle tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, referandum sürecindeki mitinglerde, Talabani'nin de Kürtlerin bağımsızlığını görmesini dilediğini belirtmişti.

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Reuters/AP,CÖ/ÖA