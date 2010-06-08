Celal Oymak'tan 'güzel' sözler

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36 yıldır Sayıştay'da görev yapan 1. Daire Başkanı Oymak, şair ve yazar olarak beşinci kitabıyla okurun karşısında. Engin Kitabevi tarafından yayımlanan “Netice-i Kelam: Hayata Yön Veren Sözler”in arka kapak yazısı şöyle:





“Netice-i Kelam: Hayata Yön Veren Sözler” dünyanın kolektif aklından damıtılmış düşünce ve gözlemlerden oluşan zengin bir koleksiyon. En eski uygarlıklardan bugüne kadar dile getirilmiş hikmetlerin en güçlülerini bir araya getiriyor. Tarihe şan vermiş düşünürler, peygamberler, şair ve yazarlar, bilginler, entelektüeller, bilgeler, sanatçılar bu kitapta çok değişik açılardan karanlıklarımıza ışık tutuyor. Celal Oymak, on binlerce söz arasından bu kitap için birkaç bin tanesini seçerken, çok isabetli olarak, gerçekten tartışmasız denecek kadar doğru ve geçerli olanları bulmuş. Böyle seçkilerde güvenirlilik büyük önem taşır. Elinizdeki derleme, güven vermek bakımından sağlamdır.





Dünyanın dört bucağından, her coğrafi kesimden, her uygarlıktan nefis sözler, gözlemler, özdeyişler, hikmetler, meseller, düşünceler bir araya gelip bir kültür hazinesi oluşturmuş burada.



İnsanların düşünce macerası, en güçlü ifadelerinden pek çoğuyla, elinizdeki eserdedir.”





Celal Oymak: Şair ve yazar bir bürokrat





1946 yılında doğan Celal Oymak ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1974'te Sayıştay'da denetçi olarak göreve başlayan Oymak, “denetçi”, “başdenetçi” ve “uzman denetçi” olarak görev yaptı.





1998 yılında TBMM'de Sayıştay üyesi seçilen Oymak, halen Sayıştay 1. Daire Başkanlığı görevini yürütüyor. Oymak'ın bugüne kadar “Düşler Yakın Takipte”, “Nice Halleri Var Sevdanın” ve “Mevsimsiz” adlı üç şiir kitabı, “Düşünce Okyanusu Mevlana” adlı bir inceleme kitabı ile dokuz makalesi yayımlandı.