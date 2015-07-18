Celal Doğan: HDP'nin elini sıkmayanlar kan isteyenlerdir

Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin Gaziantep il binasında düzenlenen bayramlaşmaya katılan HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, "Türkiye'de 4 yıldır çatışma olmuyor. Bundan rahatsız olanlar ortamı bozmak istiyorlar. HDP bu ortamı bozmamak için, Türkiye'de barış sürecinin devam edebilmesi için barış elini kaldırmış, herkese uzatıyor. Bu eli sıkmak istemeyenler, bu eli havada bırakmak isteyenler kan isteyen insanlardır. HDP asla kanın içerisinde olmayacaktır. Bunun için hangi siyasi parti Türkiye'de barış sürecini, çözüm sürecini ileri taşıyacak şekilde yapmak istiyorsa HDP 80 askerle, aslan gibi milletvekili ile bu anlayışa oy vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla HDP Gaziantep il binasında düzenlenen bayramlaşmaya HDP Gaziantep milletvekilleri Celal Doğan ve Mahmut Toğrul, HDP Gaziantep Eşbaşkanı Mehmet Karayılan ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ile gündeme gelen HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, "Türkiye'de 4 yıldır çatışma olmuyor. Bundan rahatsız olanlar ortamı bozmak istiyorlar. HDP bu ortamı bozmamak için, Türkiye'de barış sürecinin devam edebilmesi için barış elini kaldırmış, herkese uzatıyor. Bu eli sıkmak istemeyenler, bu eli havada bırakmak isteyenler kan isteyen insanlardır. HDP asla kanın içerisinde olmayacaktır. Bunun için hangi siyasi parti Türkiye'de barış sürecini, çözüm sürecini ileri taşıyacak şekilde yapmak istiyorsa HDP 80 askerle, aslan gibi milletvekili ile bu anlayışa oy vermeye devam edecektir" dedi.

Doğan, "HDP asla kanın içerisinde olmayacaktır. Bunun için hangi siyasi parti Türkiye'de barış sürecini, çözüm sürecini ileri taşıyacak şekilde yapmak istiyorlarsa HDP 80 askerle, aslan gibi milletvekili ile bu anlayışa oy vermeye devam edecektir. Kimse AKP ile müzakere etmiyor. Müzakere, cumhurbaşkanı ile partiler arasında oluyor" şeklinde konuştu.

'Müzakere AKP ile değil Erdoğan ile yapılıyor'

Partililerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Celal Doğan, 4 yıldan bu yana cenaze haberleri gelmediğini ve çözüm sürecini destekleyen koalisyona 80 milletvekili ile destek vereceklerini söyledi. Koalisyon görüşmelerinin ilk turunun sona ermesiyle bir hükümet kurulacağına inandığını ifade eden Celal Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz 7 Haziran'dan bu yana Halkların Demokratik Partisi Türkiye'ye şu vaadi verdi ve açıkça da arkasında duruyor. Biz Türkiye'de hiçbir zaman sistemin tıkacı ve tıkayıcısı olmayacağız. O nedenle her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Bizi flu gören partiler olsa bile onlara düşman gözüyle olmayacağız. Bizi yok sayan MHP'ye 6 milyon oy veren insanları kendi kardeşimiz gibi kabul ediyoruz. Hiçbir partiye husumetle, düşmanlık beslemeyen bir siyaset güdüyoruz. Dik duruyoruz. Dik duruşumuz da şu; Türkiye'ye 4 yıldır cenaze gelmiyor. Türkiye'de 4 yıldır asker-sivil çatışması olmuyor. Bundan rahatsız olanlar bu ortamı bozmak istiyorlar. HDP bu ortamı bozmamak için, Türkiye'de barış sürecinin devam edebilmesi için barış elini kaldırmış, herkese uzatıyor. Bu eli sıkmak istemeyenler, bu eli havada bırakmak isteyenler kan isteyen insanlardır. HDP asla kanın içerisinde olmayacaktır. Bunun için hangi siyasi parti Türkiye'de barış sürecini, çözüm sürecini ileri taşıyacak şekilde yapmak istiyorlarsa HDP 80 askerle, aslan gibi milletvekili ile bu anlayışa oy vermeye devam edecektir. Kimse AKP ile müzakere etmiyor. Müzakere, cumhurbaşkanı ile partiler arasında oluyor."