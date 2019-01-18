Celal Doğan CHP ve İyi Parti'den aday olacak mı?

Eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın CHP ve İyi Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilmişti. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ve İyi Parti'den edindiği bilgiye göre, Celal Doğan aday gösterilmeyecek. Sarıkaya, telefonla ulaştığı Doğan'ın “Yapıyorlar mı ki?” dediğini yazdı.

İşte Sarıkaya'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm;

Haber Gaziantep’ten yayıldı…

Celal Doğan’ın CHP ve İYİ Partinin ortak adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı iddiası yer aldı.

Doğan’ın talep etmeleri halinde konuyu müzakere edeceği sözleri de beklentiyi artırdı.

Konunun ilgili taraflarını dün arayıp sordum…

CHP’nin Seçim İşleri Başkanı Seyit torun, ittifak müzakeresi gereği Gaziantep Büyükşehir’i İyi Parti’ye bıraktıklarını anımsattı, “Bizim aday göstermemiz söz konusu olamaz…” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da aday ajandalarının içinde Celal Doğan adının bulunmadığını, böyle bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.

Nitekim Celal Doğan’ı da dün arayıp “Aday olacak mısınız?” diye sordum telefonda kahkaha atıp, “Yapıyorlar mı ki?” sorusuyla karşılık verdi…