Celal Bayar’ın torunundan Soylu’ya destek

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy, Süleyman Soylu'ya genel başkanlığa aday olmasını talep eden bir mektup verdi.



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin 16 Mayısta yapılacak olağanüstü büyük kongresinde genel başkanlık adaylığı ile ilgili, "Adaylık konusundaki kararımızı birlikte alacağız, birlikte değerlendireceğiz, bu muhasebeyi birlikte yapacağız" dedi.



3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali ve eski içişleri bakanlarından Namık Gedik'in oğlu Arda Gedik, bazı eski DP milletvekillerinin yakınlarını temsilen Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret ettikleri Soylu'ya genel başkanlığa aday olmasını talep eden bir mektup verdi.



Soylu, yaptığı konuşmada, DP'nin geçmişle bağlarını sürdürdüğünü ancak esas olarak geleceğe yönelmesi gerektiğini söyledi.



Sorumluluktan kaçan bir insan olmadığını ancak partisinin de muhasebe yapmasını istediğini belirten Soylu, kendisine verilen mektubu, sorumluluklarını hatırlatan bir uyarı olarak gördüğünü ifade etti.



Soylu, "Hem kararımda hem de partimizin kararında, ortaya koyduğunuz bu asil irade bir ışık olacaktır" dedi.



Türkiye'nin sivil değerlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Soylu, "Sivil inisiyatifin uyarısına açız, sivil inisiyatif dışındaki inisiyatiflerin uyarısına tokuz" diye konuştu.



Bir basın mensubunun olağanüstü büyük kongrede aday olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine Soylu, DP'yi bir adım öteye götürecek her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.



Soylu, genel seçimlere kadar DP'nin kendi değerleri ve millet değerleri ile birlikte Türk siyasetinde hak ettiği noktaya gelmesi gerektiğini söyledi.



'Kararı birlikte alacağız'



Siyasetin tereddütle değil kararlılıkla yürüdüğünü kaydeden Soylu, "Adaylık konusundaki kararımızı birlikte alacağız, birlikte değerlendireceğiz, bu muhasebeyi birlikte yapacağız" dedi.



Arda Gedik de bu mektubun DP tarihindeki ilk siyasi inisiyatif olduğuna işaret ederek, "İlk defa bir siyasi parti genel başkanına güven bu kadar açıklıkla ortaya konulmuştur" dedi. Gedik, mektubu hazırlarken eski milletvekillerinden Aydın Menderes'in de desteğini aldıklarını ifade etti.



Bir gazetecinin Doğru Yol Partisi eski Genel Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un da adaylık konusunda eğilimi olduğunu ifade etmesi ve neden Cindoruk yerine Soylu'ya destek verme gereği duyduklarını sorması üzerine Gedik, "Hüsamettin beyin aday olması bizi mutlu eder. Türk siyasi hayatında yeri olan bir ağabeyimizdir. Önemli olan delegelerimizin seçimidir" yanıtını verdi.



Soylu'nun göstermiş olduğu performansın mektubu yazmalarının temel nedeni olduğuna işaret eden Gedik, "Bu parti yüzde 47'den 0'a indi. Ben aşağı düşürenle mi beraber olacağım, yukarı çıkaranla mı?" diye konuştu.

