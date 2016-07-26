Celal Bayar Üniversitesi Rektörü: Bu Allah'a karşı yapılmış bir kalkışmadır!

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, darbe girişimine ilişkin olarak, "Bu hareketin başındaki kişi, aslında millete ve devlete darbe yapmadı. Bu hareketin başındaki kişi Allah'a karşı darbe yapmaya çalıştı. Bu Allah'a karşı bir kalkışmadır" dedi.

Manisa'da demokrasi nöbetinin 10'uncu gecesine katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, sahneye çıkarak meydanı dolduran vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin bu zamana kadar çok darbelerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Çelebi, "Hepimiz çok büyük bir musibeti ve belayı 15 Temmuz gecesi yaşadık. Türkiye ondan önceki süreçte de darbeler ile karşı karşıya kaldı. Fakat biz bu kalkışmayı ve bu hareketi sıradan bir darbe olarak nitelendirirsek, hata etmiş oluruz. Bu darbenin de ötesinde bir harekettir. Darbenin de kendi içerisinde bir hukuku ve bir ahlakı vardır. Millet egemenliğine karşı her hareket ahlaksızlıktır. 1960 yılındaki darbe, 1971, 1980, 28 Şubat ve 27 Nisan tarihlerindeki gerçekleşmiş veya teşebbüs halinde kalmış bu darbeler millete karşı bir ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

"Bu Allah'a karşı bir kalkışmadır"

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Çelebi yaptığı konuşmada, darbenin millete ve devlete karşı yapılmadığını Allah'a karşı yapılan bir darbe olduğunu ifade ederek, "Ancak 15 Temmuz gecesi şunu gördük.

Milletin tankını, tüfeğini millete karşı doğrultmadılar. Buna şahit olmadık. Ölmeye ve öldürmeye yemin etmiş beyni uyuşturulmuş, ahlaksızlar güruhu şunu gördük her şeyi yapabileceklerini açıkça ortaya koydular. Aslında biz 15 Temmuz gecesi bir sonucu yaşadık. Bu hareketin ne yazık ki yaklaşık 40 yıllık geçmişini olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu hareket bu toplumda herkesi neyle aldattı. Allah ile aldattı. Bu toplumun, milletinin kutsallığını kutsallarıyla aldattı. İstiklal Marşı, Türkçe, Allah ve peygamber ile aldattı. Açıkça görüyoruz ki millet olarak bu konularda iyi niyetli ve saf davranan insanlarız. Aslında bizler dinimizi bize verdiği sağlım ölçülere sahip olsaydık, bu ahlaksızlar bizi bu derece aldatamazdı. Milleti bu derece aldatamazdı. Bu hareketin başındaki kişi, aslında millete ve devlete darbe yapmadı. Bu hareketin başındaki kişi Allah'a karşı darbe yapmaya çalıştı. Bu Allah'a karşı bir kalkışmadır. 'Güzel ahlakı tamamlamak için geldim' diyen yüce peygamberimize karşı bir kalkışmadır bu. Bu kişi ve bu kişinin peşinden gidenler ahlakı yok etti. Bu bir ahlaksızlık hareketidir" diye konuştu.

"Bize lazım gelen şey ilim"

Rektör Prof. Dr. Çelebi konuşmasının son kısmında, darbelere karşı vatandaşları uyanık olmaya davet ederek, "Bizim cesaretimiz bu kalkışmayı akamete uğrattı. Coşkumuz buna izin vermedi. Bundan sonra benzer kalkışmalara karşı dikkatli, uyanık ve aldatılmamak için bize lazım gelen şey ilim, bilgi ve akıla sahip çıkmaktır. Şunu açıkça gördük, aldatmadıkları kimse yok. Kullanmadıkları ahlaksızlık yöntemi yok. Bu meydanlarda toplanmaya devam ediyorsak, bunların nerede ne zaman ne yapacaklarından emin olmadığımız içindir. İşte en büyük ahlaksızlık budur. Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve onun peşinden giden milletimizin duruşu ile bu ahlaksız hareketinin vermek istenilen zararın önüne geçildi" dedi.