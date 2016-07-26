Celal Bayar Üniversitesi eski rektörü gözaltında

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Prof. Dr. Pakdemirli'nin yanı sıra daha önce CBÜ'deki görevlerinden uzaklaştırılan 19 öğretim üyesinin de gözaltında bulunduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) İlker Kılıçarslan’ın haberine göre, Anavatan Partisi döneminin önemli siyasetçilerinden olan, eski başbakan yardımcılarından merhum Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Daha önce kurumla ilişiği kesilen Prof.Dr Pakdemirli'nin dışında, aynı üniversitede görev yaparken daha önce görevden uzaklaştırılan 19 öğretim üyesi de gözaltına alındı. Pakdemirli'nin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Baba ve kardeş ard arda yaşamını yitirdi

Mehmet Pakdemirli'nin babası Ekrem Pakdemirli geçen yıl 31 Aralık'ta bahçesinde başına makine parçasının çarpması sonucu yaşamını yitirdimişti. Ekrem Pakdemirli'nin kızı 54 yaşındaki Ayşe Pakdemirli Anlatıcı da, babasının ölümünden yaklaşık bir ay sonra geçen 26 Ocak'ta İzmir'in Torbalı ilçesi ile Karakuyu arasındaki çiftliğinin yakınlarında ölü bulundu.