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Celal Bayar doğduğu köyde anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 25. yıldönümünde doğduğu köyde anılacak.

20 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 25. yıldönümünde doğduğu köyde anılacak. Bayar’ın doğduğu Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey köyünde 22 Ağustos’ta bir tören düzenlenecek.


Bayar’ın anıtmezarı başında yapılacak resmi törenin ardından Eskişehir Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, Celal Bayar Vakfı konferans salonunda bir konuşma yapacak ve daha sonra Umurbey Çarşı Camii’nde mevlit okutulacak. Toplantıya resmi protokolün yanı sıra Celal Bayar’ın kızı ve Vakıf Başkanı Dr. Nilüfer Bayar Gürsoy ve Bayar ailesi mensupları da katılacak. Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşlarından olan Bayar, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde milletvekili ve Cumhuriyet hükümetlerinde “İktisat Vekili” olarak görev yapmış, daha sonra da Başbakan olmuştu. 1946 yılında Demokrat Parti’yi kuran kadroya liderlik yapan Bayar, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı zamanda İş Bankası’nın da kurucusu olan Bayar, asker kökenli Atatürk ve İsmet İnönü’nün ardından sivil kökenli ilk Cumhurbaşkanı oldu.



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