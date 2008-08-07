Celal Bayar (1883-1986)

Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaş­kanı olan Celal Bayar, 1907'den itibaren Jön Türkler'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde siya­si faaliyetlerde bulundu, Kurtuluş Savaşı sıra­sında ulusalcı harekete katıldı. Mustafa Ke­mal'in direktifi üzerine Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. 1923'te İzmir'den milletvekili seçilen Bayar, 1924'te İş Bankası'nın kuruluşuyla görevlendirildi. 1932'de İkti­sat Bakanlığına getirildi, 1937'de Mustafa Kemal tarafından İs­met İnönü'nün yerine başbakan olarak atandı. Cumhuriyet yılla­rında ekonomide liberal politikaların sözcüsü olarak bilinen Ba-yar, İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasından sonra başbakanlık­tan ayrıldı. 1945'teki Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'na muha­lefet edenlerin yanında yer aldı. Aynı yıl, CHP'den ayrıldı ve 1946'da kurulan DP'nin başkanlığına getirildi. 1950 seçimiyle bir­likte cumhurbaşkanı seçilen Bayar, Türkiye'nin ilk sivil cumhur­başkanı oldu. 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle tutuklanıp, idama mahkum edildi. Daha sonra cezası hafifletildi ve serbest bırakıl­dı. Cumhuriyet Senatosu'nda doğal üye olarak yer aldı.