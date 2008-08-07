Celal Bayar (1883-1986)

Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, 1907'den itibaren Jön Türkler'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde siyasi faaliyetlerde bulundu, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusalcı harekete katıldı. Mustafa Kemal'in direktifi üzerine Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. 1923'te İzmir'den milletvekili seçilen Bayar, 1924'te İş Bankası'nın kuruluşuyla görevlendirildi. 1932'de İktisat Bakanlığına getirildi, 1937'de Mustafa Kemal tarafından İsmet İnönü'nün yerine başbakan olarak atandı. Cumhuriyet yıllarında ekonomide liberal politikaların sözcüsü olarak bilinen Ba-yar, İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasından sonra başbakanlıktan ayrıldı. 1945'teki Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'na muhalefet edenlerin yanında yer aldı. Aynı yıl, CHP'den ayrıldı ve 1946'da kurulan DP'nin başkanlığına getirildi. 1950 seçimiyle birlikte cumhurbaşkanı seçilen Bayar, Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle tutuklanıp, idama mahkum edildi. Daha sonra cezası hafifletildi ve serbest bırakıldı. Cumhuriyet Senatosu'nda doğal üye olarak yer aldı.