Celal Başlangıç'tan 44 portre

Yakın dönem Türkiye tarihini portreler üzerinden ele alarak yazan gazeteci Celal Başlangıç'ın yeni kitabı 'Hayatın Rengi Gökkuşağı' çıktı.‘Hayatın Rengi Gökkuşağı’ kitabını 3 bölüme ayıran yazar Celal Başlangıç sinemadan tiyatroya, gazetecilikten, belgeselciliğe birçok alanda farklı insanlarla yaptığı röportajlarla yakın dönem tarihini kaleme aldı. Bu metinlere ‘Hayat Röportajları' adını veren yazar kitabı için "İnsanları bildiğinizin ötesindeki yanlarıyla da tanıma olanağı bulacaksınız. Bir de adını, sanını hiç duymadığınız insanların ilginç öykülerine tanık olacaksınız" diyor.

İşte Celal Başlangıç’ın ‘Hayatın Rengi Gökkuşağı’ kitabında sırtından bıçaklanarak öldürülen tiyatro sanatçısı Mümtaz Sevinç’in ardından kaleme aldığı portreden bir bölüm:





“Bir tiyatro sahnesinin kulisi, ölüm oruçları ve tecritle ilgili bir toplantı, insan hakları savunucularının bir araya geldiği buluşmalar… Düşünce özgürlüğüne karşı açılmış davaların mahkeme salonları, Cihangir sokakları, Beyoğlu’ndaki meyhanelerden birinde sabaha dek şiirlerle şarkılarla süren bir rakı sofrası, kıyı kasabalarının festivalleri; yani hayatın her alanıydı bizim bir araya gelmelerimiz.



Tam bir yıldır boşu boşuna hep seni arıyor gözlerim işte bu “hayatın her alanı“nda. Sanki sen bundan tam bir yıl önce Bursa’daki dizi çekimlerine ara verip bir 23 Ocak sabahı gelmemişsin gibi İstanbul’a. Sanki sen seslendirmeyi bitirdiğin günün gecesinde, Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde, o belgeselin televizyonda oynayacağı gün sırtından bıçaklanıp öldürülmemişsin gibi. Nebil Özgentürk’ün tam bir yıl önce gösterilen Bir Yudum İnsan belgeselinde senin sesin vardı. Ama sen artık yoktun. Ne kadar çok cenaze sığdırmıştık ocağın bu haftasına; Uğur Mumcu, Gaffar Okkan, Aydın Güven Gürkan. Ardından Hrant’ın cenazesi, sonra İsmail Cem.



Ama mutlaka görmeliydin Hrant’ın cenazesini. Sen olsaydın, ölüm haberini alınca bir masada gözyaşını kadehe akıtırdın o gece, ardından eline bir döviz alıp düşerdin Hrant’ın peşine, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz! “ diye. Çünkü sen vicdanlı bir insandın, her fırsatta vicdanınla hesaplaşırdın ve yaşamaktaki ustalığın öyle keskin bir bilince dönüşmüştü ki, bilirdin “Hepimiz Ermeniyiz! “ demenin asla Ermeni olmayanları Ermeni yapmayacağını, sadece insan yapacağını. Bilirdin bunun etnik değil “insanlık durumları“yla ilgili bir algılama olduğunu.



Çünkü sen hayatın boyunca düğüm düğüm, ilmik ilmik “insanlık“ dokumuştun. Hani hatırlar mısın Mümtaz, tam yedi yıl önceydi bundan. Beyoğlu İmam Adnan Sokak’ta kurduğun Düşün Sahnesi’nin koltuklarına oturup saatlerce konuşmuştuk senin hayatına dair. Seni düşlerinin peşinde aman nedir bilmeden koşturan hayatına dair. “



Kitapta yer alan portreler:

I. Sinemacılar, Tiyatrocular, Müzisyenler:

Arif Keskiner: "Çiçek Arif" Olmazsan Önce, Engin Yörükoğlu: 'Durmadan Yürüyen' Genç Kalır, Ercan Kesal: Doktorun Sinemaskop Düşleri, Erkan Yücel: Işıyarak Yok Olan Aktör, Haldun Dormen: Borcu Bitmeyen Sevda, Haluk Levent: Bir Şarkıcının 'Asi' Yolculuğu, Haluk Ünal: Belki Şehre Bir Film Gelir,Hasan Öztürk: Yasaklar Sürekli Peşinde, İberya Özkan: Kafdağı'nı Aşan Ezgiler, Lilith: Göğün Yarısı Kadınların, Mazlum Çimen: Bir Mazlum'un "Feryad-ı İsyan"ı, Mehmet Esen: 'Karıncanın Gözyaşı'yla Tuğla Taşıyor!, Mümtaz Sevinç: "Hepimiz İnsan"dık, Mümtaz!, Oktay Güzeloğlu: "Mayınları" Patlatan Yazar, Rahmi Dilligil: "Genel Müdür"ün Onur Savaşı , Reis Çelik: Film Gibi Yönetmen, Sema: Onun Adı 'Taş Plak Sesli Kadın!', Semir Aslanyürek: Ve 'Şellale' Akıyor, Tuncer Necmioğlu: İpek Yolu, "Bahar Ülkesi"ne Çıktı!, Vecdi Sayar: Festival 'Yeşerten' Adam, Yaşar Seyman: Varoşta Açan Çiçek, Asmin.

II. Gazeteciler, Foto Muhabirleri, Belgeselciler:

Ali Öz: Çağına Tanık Deklanşör!, Ara Güler: Ara'dan Geçen Yetmiş Yedi Yıl, Enis Rıza: Belgesel Çekerek 'Kan Borcu' Ödüyor!, Ergun Hiçyılmaz: "Okuryazar" Bir Gazeteci, Fikret Otyam: Kâbesi İnsan Olan Usta!, Güneş Karabuda: Bu Dünyaya Sığmayan Bir Adam, Hama Hammami: "Diktatör Kendi Kendine Yıkılmaz", Hasan Şenyüksel: O Şimdi Magnum Temsilcisi, Nedim Hazar: Akordeonla Grev Kışkırtan Belgeselci, Özcan Yurdalan: Haydi Kamandu'ya!.

III. Çizgiler, Desenler, Değerler:

Refika: Rum Güzeli Refika hâlâ Yaşıyor!, Mehmet Soyer: Fabrikası Var Ama Fabrikatör Değil, Meliscan Melisanda Sezer: Onun İşi Masal Anlatmak, Osman Erkut: Denizde Düş Peşinde, Özer Baysaling: Ateşle Dans Eden Aşk!, Özer Ergül: Zeytinde Kendini Buldu, Selçuk Erez: Kadın Doğum Profesörünün Yazarlık Serüveni, Sibel Kilimci: "Sakin Ol, Her Şey Mümkün", Şule Takmaz Nişancıoğlu: Britanya'nın 'Çevre Nobeli'ni Aldı, Şerafettin Kaya: "Kötü Şair"in Sivilliğe Kesin Dönüşünün Öyküsü, Vural Öger: Geleceğini Elinde Tutan Adamın Öyküsü, Yunus Tonkuş: Dostluğun Heykelini Yaptı!, Zinnur Taygan: Yetmiş Yıllık Rejans'ın Otuz Beş Yıllık Tanığı.

Künye:

Yayınevi: Everest Yayınları

Basım Tarihi: Temmuz 2012

Sayfa sayısı: 239