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Celal Adan: MHP meseleyi toparlayarak, Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yoluna devam edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı: Devlet Bey'in keyfi yerinde...

13 Mart 2016 15:16

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, olağanüstü kongre tartışmalarıyla ilgili olarak, "Kongre üzerinden demokrasi dışı olduğumuzu söyleyerek, liderimizi tartışarak, parti içi polemikleri ön plana çıkarma gayreti içinde olanları uyarıyorum. MHP, meşru zeminde güçlü bir kongre yapacak. MHP hiçbir mensubundan vazgeçmeyerek meseleyi toparlayarak, Devlet Bahçeli’nin liderliğinde yoluna devam edecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, parti içindeki kurultay tartışmalarını ve gündemdeki sıcak gelişmeleri Habertürk'ten  Kübra Par’a değerlendirdi.

Kübra Par'ın Celal Adan'la yaptığı söyleşinin bir bölümü şöyle:

Bahçeli olağanüstü kurultay yapılmasına neden karşı çıkıyor?

Türkiye’deki siyasi partileri incelersek demokrasiye en çok itibar eden partinin MHP olduğunu görürüz. 8-10 Ocak tarihinde MHP’nin en yetkili organı olan merkez karar kuruluyla yaptığımız toplantıda olağan kongre kararı alındı. Ekim ayından itibaren il ve ilçe kongreleri başlayacak. Süreç daha sonra büyük kongreye dönüşecek. Kongreden endişeniz olmasın. Türkiye’nin en demokratik kongreleri MHP’de olur. Devlet Bahçeli, sadece olağanüstü kongre talebini doğru bulmuyor.

Neden doğru bulunmuyor?

Olağanüstü kongre talebi demokratik bir taleptir. Fakat bizim tüzüğümüzde ve partimizin geleneklerinde olağanüstü kongre yoktur. Devlet Bahçeli, tarihin haklı çıkardığı bir liderdir. Demokrasi ve Türk milliyetçiliği konusunda Türkiye’de kimse Sayın Devlet Bahçeli’yi tartışamaz.

Ama tam aksine Bahçeli parti içi demokrasiyi işletmiyor gibi bir izlenim var...

Bu algıyı medya oluşturuyor. MHP’nin kongresiyle en çok uğraşan kişiler Nazlı Ilıcak ve Sözcü Gazetesi’nden Rahmi Turan. Bu iki insanın da MHP’nin fikir dünyasıyla alakası yok. Devlet Bahçeli’nin devlet adamlığı Türkiye’deki herkes tarafından kabul ediliyor. Sayın Devlet Bahçeli’nin kongre korkusu olmaz. Böyle bir şeye de ihtiyaç hissetmez. İl ve ilçelerimizle, yetkili organlarımızla dimdik şekilde mücadelemize devam ediyoruz.

Bahçeli korkmuyorsa neden olağanüstü kongre istemiyor?Delegeden yeterli oy toplandı ama önce yargı yolu gösterildi. Şimdi yargıdan çıkan sonuç ne olursa olsun yine de kongreye gidilmeyeceği söyleniyor.

Dediğim gibi, parti tüzüğünde ve geleneklerimizde olağanüstü kongre yok. Olağanüstü kongre zaten lider değişimini talep eden bir kongre değildir. Devlet Bey neden endişe etsin? Yetkili organımız toplandı, tartıştı ve karar aldı. Bunu başkalarının tartışmasına gerek yok. Aday olmak isteyenler il ve ilçe kongrelerine katılsınlar. Meşru bir zeminde aday olsunlar.

 

‘Devlet Bey çok keyifli, MHP içindeki gelişmeleri tartışmıyor’

 

Olup bitene Devlet Bey nasıl bakıyor?

Demokrasi konusunda duyarlı bir liderdir. Kongreyi değil Türkiye’yi düşünüyor. MHP lideri, bazı arkadaşların ortaya koyduğu konseptin içinde değildir. Türkiye’nin birliği, beraberliği, adaletli yönetimi, dış politikada başarılı olmasıyla ilgili temel düşüncelerle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar kongreyle ilgili sadece bir toplantı yaptık.

Devlet Bey’in sağlığı nasıl?

Çok iyi. Her gün daha iyiye gidiyor. Partide çalışmalarına devam ediyor. Yakında Anadolu turları başlayacak.

Son dönemde yaşananlar üzerinde stres yarattı mı?

MHP içindeki gelişmeleri tartıştığına şahit olmadım.

Sizinle bu konuda hiç konuşmuyor mu?

Kongre sürecini konuştuğumuz bir toplantı olmadı. Sadece 8-9 Ocak’taki büyük toplantıda kongre tarihi belirlendi.

Özel konuşmalarınızda da bu konu hiç açılmıyor mu?

Hayır. Devlet Bey, çok keyifli. Vizyonu yüksek, okumuş bir devlet adamıdır. Konuşurken ağabey, kardeş, arkadaş gibidir. Ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. Dolayısıyla bütün sosyal kesimleri içinde yaşamış gibi bilir. Garibanlığı da bilir.

 

‘Demokrat olmasa...’

 

“MHP’de demokrasi olmadığını söylüyorlar. Koray Aydın ve Ümit Özdağ genel başkan adayıydı fakat bu adaylıklar onları tasfiyeye götürmedi. Koray Bey Meclis Başkanvekili, Ümit Özdağ da genel başkanvekili oldu. Demokrasiye verebileceğimiz daha iyi örnek var mı? Biri Tayyip Bey’in karşına aday olsun bakalım ne olacak? AKP’nin kapısından içeri sokmazlar!”

Ümit Özdağ, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu bizzat Bahçeli öncülüğündeolağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?

Ümit Bey, genel başkan yardımcısıydı. Düşüncelerini divanda hiç dinleyemedik. Yetkili oldukları dönemde bu meseleleri dile getirebilirlerdi. Türkiye’nin MHP’ye ihtiyacı var. MHP, bu tartışmalardan çok daha büyük bir partidir. MHP’nin kendi içinde çok büyük bunalımlar yaşıyor gibi gösterilmesini doğru bulmuyorum. MHP’ye oy veren ya da vermeyen herkes partiye karşı duyarlıdır. İlk fırsatta kartopu gibi yuvarlanıp, iktidara geleceğiz. Kongre üzerinden demokrasi dışı olduğumuzu söyleyerek, liderimizi tartışarak, parti içi polemikleri ön plana çıkarma gayreti içinde olanları uyarıyorum. MHP, meşru zeminde güçlü bir kongre yapacak. MHP hiçbir mensubundan vazgeçmeyerek meseleyi toparlayarak, Devlet Bahçeli’nin liderliğinde yoluna devam edecek.

Aklınızdan MHP içinde muhalif kanada geçmek geçti mi hiç?

Hiç geçmedi.

Bu konuda sizi ikna etmek isteyen oldu mu?

Olmadı.

Adaylar arasında şansının daha yüksek olduğunu düşündüğünüz biri var mı?

Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliği ve demokrasinin kahramanıdır. MHP, Devlet Bahçeli’yi Başbakan yapacak.

Habertürk'te yayımlanan söyleşinin tamamını okumak için tıklayın

 

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