Celal Adan: MHP meseleyi toparlayarak, Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yoluna devam edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, olağanüstü kongre tartışmalarıyla ilgili olarak, "Kongre üzerinden demokrasi dışı oldu�ğumuzu söyleyerek, liderimizi tartışarak, parti içi polemikleri ön plana çıkarma gayreti içinde olanları uyarıyorum. MHP, meşru zeminde güçlü bir kongre yapa�cak. MHP hiçbir mensubundan vazgeçmeyerek meseleyi topar�layarak, Devlet Bahçeli’nin liderli�ğinde yoluna devam edecek" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, parti içindeki kurultay tartışmalarını ve gündemdeki sıcak gelişmeleri Habertürk'ten Kübra Par’a değerlendirdi.
Kübra Par'ın Celal Adan'la yaptığı söyleşinin bir bölümü şöyle:
Bahçeli olağanüstü kurultay yapılmasına neden karşı çıkıyor?
Türkiye’deki siyasi par�tileri incelersek demok�rasiye en çok itibar eden partinin MHP olduğunu görürüz. 8-10 Ocak tari�hinde MHP’nin en yetkili organı olan merkez karar kuruluyla yaptığımız top�lantıda olağan kongre kararı alındı. Ekim ayın�dan itibaren il ve ilçe kongreleri başlaya�cak. Süreç daha sonra büyük kongreye dönüşecek. Kongreden endişeniz olmasın. Türki�ye’nin en demokratik kongreleri MHP’de olur. Devlet Bah�çeli, sadece olağa�nüstü kongre talebini doğru bulmuyor.
Neden doğru bulunmuyor?
Olağanüstü kongre talebi demokratik bir taleptir. Fakat bizim tüzü�ğümüzde ve partimizin geleneklerinde olağa�nüstü kongre yoktur. Dev�let Bahçeli, tarihin haklı çıkardığı bir liderdir. Demokrasi ve Türk milli�yetçiliği konusunda Türki�ye’de kimse Sayın Devlet Bahçeli’yi tartışamaz.
Ama tam aksine Bahçeli parti içi demokrasiyi işletmiyor gibi bir izlenim var...
Bu algıyı medya oluş�turuyor. MHP’nin kong�resiyle en çok uğraşan kişiler Nazlı Ilıcak ve Sözcü Gazetesi’nden Rahmi Turan. Bu iki insa�nın da MHP’nin fikir dün�yasıyla alakası yok. Devlet Bahçeli’nin devlet adam�lığı Türkiye’deki herkes tarafından kabul edili�yor. Sayın Devlet Bahçe�li’nin kongre korkusu olmaz. Böyle bir şeye de ihtiyaç hissetmez. İl ve ilçelerimizle, yet�kili organlarımızla dimdik şekilde mücadelemize devam ediyoruz.
Bahçeli korkmuyorsa neden olağanüstü kongre istemiyor?Delegeden yeterli oy toplandı ama önce yargı yolu gösterildi. Şimdi yargıdan çıkan sonuç ne olursa olsun yine de kongreye gidilmeyeceği söyleniyor.
Dediğim gibi, parti tüzüğünde ve gelenek�lerimizde olağanüstü kongre yok. Olağanüstü kongre zaten lider değişi�mini talep eden bir kongre değildir. Devlet Bey neden endişe etsin? Yetkili orga�nımız toplandı, tartıştı ve karar aldı. Bunu başkala�rının tartışmasına gerek yok. Aday olmak iste�yenler il ve ilçe kongrele�rine katılsınlar. Meşru bir zeminde aday olsunlar.
‘Devlet Bey çok keyifli, MHP içindeki gelişmeleri tartışmıyor’
Olup bitene Devlet Bey nasıl bakıyor?
Demokrasi konusunda duyarlı bir liderdir. Kongreyi değil Türkiye’yi düşünüyor. MHP lideri, bazı arkadaşların ortaya koyduğu konseptin içinde değildir. Türkiye’nin birliği, beraberliği, adaletli yönetimi, dış politikada başarılı olmasıyla ilgili temel düşüncelerle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar kongreyle ilgili sadece bir toplantı yaptık.
Devlet Bey’in sağlığı nasıl?
Çok iyi. Her gün daha iyiye gidiyor. Partide çalışmalarına devam ediyor. Yakında Anadolu turları başlayacak.
Son dönemde yaşananlar üzerinde stres yarattı mı?
MHP içindeki gelişmeleri tartıştığına şahit olmadım.
Sizinle bu konuda hiç konuşmuyor mu?
Kongre sürecini konuş�tuğumuz bir toplantı olmadı. Sadece 8-9 Ocak’taki büyük toplantıda kongre tarihi belirlendi.
Özel konuşmalarınızda da bu konu hiç açılmıyor mu?
Hayır. Devlet Bey, çok keyifli. Vizyonu yüksek, okumuş bir devlet adamıdır. Konuşurken ağabey, kardeş, arkadaş gibidir. Ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. Dolayısıyla bütün sosyal kesimleri içinde yaşamış gibi bilir. Garibanlığı da bilir.
‘Demokrat olmasa...’
“MHP’de demokrasi olmadığını söylüyorlar. Koray Aydın ve Ümit Özdağ genel başkan adayıydı fakat bu aday�lıklar onları tasfiyeye götürmedi. Koray Bey Meclis Başkanvekili, Ümit Özdağ da genel başkan�vekili oldu. Demokrasiye vere�bileceğimiz daha iyi örnek var mı? Biri Tayyip Bey’in karşına aday olsun baka�lım ne olacak? AKP’nin kapısından içeri sokmazlar!”
Ümit Özdağ, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu bizzat Bahçeli öncülüğündeolağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?
Ümit Bey, genel başkan yar�dımcısıydı. Düşüncelerini divanda hiç dinleyemedik. Yetkili oldukları dönemde bu meseleleri dile geti�rebilirlerdi. Türkiye’nin MHP’ye ihtiyacı var. MHP, bu tartışmalar�dan çok daha büyük bir partidir. MHP’nin kendi içinde çok büyük bunalımlar yaşıyor gibi göste�rilmesini doğru bulmuyorum. MHP’ye oy veren ya da vermeyen herkes partiye karşı duyarlıdır. İlk fırsatta kartopu gibi yuvarla�nıp, iktidara geleceğiz. Kongre üzerinden demokrasi dışı oldu�ğumuzu söyleyerek, liderimizi tartışarak, parti içi polemikleri ön plana çıkarma gayreti içinde olanları uyarıyorum. MHP, meşru zeminde güçlü bir kongre yapa�cak. MHP hiçbir mensubundan vazgeçmeyerek meseleyi topar�layarak, Devlet Bahçeli’nin liderli�ğinde yoluna devam edecek.
Aklınızdan MHP içinde muhalif kanada geçmek geçti mi hiç?
Hiç geçmedi.
Bu konuda sizi ikna etmek isteyen oldu mu?
Olmadı.
Adaylar arasında şansının daha yük�sek olduğunu düşündüğünüz biri var mı?
Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliği ve demokrasinin kahramanıdır. MHP, Devlet Bahçeli’yi Başbakan yapacak.
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