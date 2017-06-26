Çekya'da başbakanlığa en yakın isim olan Babis: Brüksel işlerimize burnunu sokmasın, Euro'ya hayır!

Çekya’da ekim ayında yapılacak seçimleri kazanması beklenen ANO'nun lideri Andrej Babis, "Brüksel'in bizim işlerimize burnunu sokmasını istemiyorum. Euro'ya hayır" diye konuştu.

Ekim ayında yapılacak genel seçimlerde favori gösterilen ANO adlı partinin lideri Andrej Babis Çek Koruna'sını korudukları takdirde ülkenin ekonomik krizden korunabileceğini söyledi.

Bloomberg’e verdiği mülakatta ekonomik vaatleri hakkında konuşan Babis şunları söyledi:

“Euro’ya hayır. Euro’yu ben istemiyorum, biz burada Euro istemiyoruz. Bunun dolandırıcılık olduğunu herkes biliyor. Bu bizim egemenliğimizle ilgili bir mesele. Çek Korunası ve bağımsız bir merkez bankası istiyorum. Brüksel’in burnunu sokacağı şeyleri istemiyorum."

2016 yılında yapılan bir kamuyou araştırmasına göre Çek halkının yüzde 72’si Koruna’sının korunmasını istiyor. Çek para birimi ülkenin AB’ye üye olduğu 2004’ten bu yana Euro’ya yüzde 20 oranında değer kazandı.

2009 yılında yapılan bir araştırmada Euro isteyenlerin oranı yüzde 61’ken ekonomik krizin ardından bu durum tamamen değişti. Euro bölgesinde olmayan Çekya, Euro bölgesine geçmek için koyulan beş kriterden üçünü karşılıyor.

Ekim ayında yapılacak seçimlerin favorisi olan merkez sağ parti ANO'nun lideri Andrej Babis ülkenin en zengin ikinci kişisi.