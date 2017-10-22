Çekya'da aşırı sağcı Japon kökenli liderin sürpriz yükselişi

Çekya'da 20 ve 21 Ekim tarihlerinde düzenlenen genel seçimlerin galibi milyarder iş adamı ve eski Maliye Bakanı Andrej Babiş olurken, Avrupa'da aşırı sağın yükselişi rüzgârına Çekler de katıldı. Baba tarafından Japon olan Tomio Okamura tarafından 2015 yılında kurulan AB ve göçmen karşıtı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) seçimlerde yüzde 10,6 oy olarak sürpriz bir başarı elde etti.

Çekya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması gerektiğini savunan Okamura, partisinin parlamentoda 22 sandalye kazanmasını sağlayan sonuçların kesinleşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti'nin İslamileşmesini durdurmak istiyoruz ve göçe karşı sıfır tolerans için çalışacağız" dedi.

Annesi Çek olan Okamura, o dönemki adıyla Çekoslovakya ve Japonya'da büyüdü. Japonya'da sinemalarda patlamış mısır satan ve bir dönem de müşterilerin Çek Cumhuriyeti'ne gönderdiği peluş oyuncaklarının Prag'da fotoğraflarının çekilmesini sağlayan bir seyahat acentesi kuran Okamura, yabancı karşıtı söylemiyle bu seçimlerde büyük bir başarı yakaladı.

Siyasi analistler Okamura'nın daha önce aşırı sağ görüşlü olmadığını, ancak SPD'yi kurduktan sonra bu eğilimdeki seçmenlere yöneldiğini belirtiyor.

Seçimi "Çeklerin Trump'ı" kazandı

Çek seçimlerinde siyasi üslubu ve iş dünyası geçmişinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen Babiş'in Gayrimemnun Vatandaşlar Partisi (ANO) oyların yüzde 29.6'sını alarak birinci parti olurken, parlamentodaki 200 sandalyeden 78'ini kazandı. Babiş, yeni bir koalisyon hükümeti kurabilmek için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

ANO'yu yüzde 11.3 ile 25 milletvekili çıkaran muhafazakâr Sivil Demokrat Parti (ODS) izledi. Parlamentoya ilk kez giren Korsan Parti yüzde 10.8 ile üçüncü oldu.

Başbakan Bohuslav Sobotka’nın liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (CSSD) yüzde 7.3 destek alarak, büyük oy kaybı yaşadı.

Çek Cumhuriyeti'nin en zengin ikinci kişisi olan Babiş'in partisinin zaferi, ülkenin çeyrek asırlık tarihinde ana akım bir partinin kazanamadığı ilk seçim olarak tarihe geçti.

Reuters/SSB/CÖ

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