Çekya'yla Rusya arasında 'risin' krizi: İki diplomat sınır dışı edildi

Çekya, iki Rus Büyükelçiliği çalışanının, Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ile birlikte iki belediye yetkilisini zehirlemek için ‘risin’ sipariş ettiğini ve bu nedenle sınır dışı edildiklerini açıkladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya Büyükelçiliği’ndeki iki çalışanın, Mart ayında Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib ile birlikte üst düzey belediye yetkilileri olan Ondrej Kolar ve Pavel Novotny’i ‘zehirlemek’ için Rusya’dan risin sipariş ettiklerini belirtti.

Başbakan Babis ve Petricek gazetecilerden soru kabul etmedi ve bahsi geçen çalışanların kimliklerini açıklamadı. Söz konusu kişilerin sınır dışı edileceği aktarıldı.

Öte yandan Moskova, söz konusu suçlamaları reddetti.