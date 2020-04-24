Çekya, sınırlarını dışarıya seyahate açma kararı verdi

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Çekya, ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızının yavaşlamasının ardından sınırlarını yurt dışına seyahate açtı.

Çekya vatandaşları yeni karar ile birlikte sınırları açık olan başka ülkelere seyahat edip daha sonra tekrar ülkeye giriş yapabilecek

16 Mart'ta sınırlarını kapatan ilk ülkelerden olan Çekya'nın uygulamada ani bir değişikliğe gitmesi dikkat çekti. Kısa süre önce ülkenin lideri Miloş Zaman, ülkenin sınırlarının önümüzdeki yıla kadar her türlü seyahate kapalı olmasını önermişti.

Çekya Dışişleri Bakanı Adam Vojtech, "Yolculardan döndüklerinde negatif Koronavirüs testi sonucu istenecek veya 14 gün karantinaya alınacaklar" dedi.

Ülkenin sağlık bakanı, maske takma zorunluluğunun haziran ayı sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Ülkede 2 kişiden fazla grupların toplanmasını yasaklayan uygulama da değiştirildi. Çekya'da artık 10 kişilik gruplar dışarıda bir araya gelebilecek.