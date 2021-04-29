Çekya, eksik belge sunulduğu gerekçesiyle Sputnik V aşısıyla ilgili incelemeleri askıya aldı

Çekya İlaç Düzenleme Kurumu, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili incelemeleri üretici firmanın gönderdiği belgelerin eksik olması gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prag'ın kararının yaşanan diplomatik krizle ilişkili olduğunu savundu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre gazetecilere açıklama yapan Çekya İlaç Düzenleme Kurumu Direktörü İrena Storova, "Alınan belgeler kesinlikle yetersiz. Özellikle üretim veya kaliteyle ilgili veriler yetersiz. Henüz resmi bir süreç başlatılmadı, klinik test için herhangi bir talep almadık" dedi.

Aşı üreticilerinin gönderdiği belgeler genelde on binlerce sayfadan oluştuğunu kaydeden Storova, Sputnik V'nin geliştiricileri tarafından sadece onlarca sayfalık belge gönderildiğini belirtti.

Storova, mevcut belgelere dayanarak Sputnik V aşısıyla ilgili incelemeyi yaparak eksik belgelerle ilgili uyarıların yer aldığı raporu hükümete sunduklarını ekledi.

Peskov'a günlük basın toplantısında Çekya'da alınan kararı nasıl değerlendirdikleri soruldu.

Prag'ın kararının diplomatik skandalla ilgili olabileceğini ve bununla ilişkilendirilmesi gerektiğini söyleyen Peskov, "Provokatif saikle alınan bu karar, en azından Çekya'nın çıkarına değil. Zira burada genel kanıya göre en etkili olduğu kabul edilen küresel bir aşı söz konusu" diye konuştu.