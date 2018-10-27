Çekya Devlet Başkanı Zeman'dan gazetecilere: Sizi Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, perşembe günü basın toplantısında, "Gazetecileri çok severim bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım" dedi. Ülkede tepkilere neden olan bu konuşma sonrası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Zeman'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Euronews’in haberine göre, Zeman’ın gazetecilere yaptığı ilk tatsız şaka değil bu. Zeman, Ekim 2017’deki bir basın toplantısında muhabirleri sahte bir kalaşnikof ile karşılamış Mayıs 2017’de de gülerek “Gazeteciler yok edilmeli çünkü onlardan çok var” demişti.