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Çekya’da ilk Koronavirüs vakaları tespit edildi

01 Mart 2020 21:11

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülkede ilk kez 3 Koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.

Çin’de ortaya çıkarak dünyada 45’ten fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Çekya'ya da sıçradı. 

Çekya Sağlık Bakanı Vojtech, özel basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hastalardan biri, İtalya’daki üniversitelerden birindeki stajdan sonra Prag’a döndü. Prag hastanesinin ikinci hastası, Milan’da eğitim gören bir Amerikalı. Usti nad Labem şehrinin hastanesinde bulunan üçüncü hasta, bir kayak merkezinde tatil yaptığı İtalya’dan döndü" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son durumda 2 bin 978 olarak kaydedildi. Dünya çapında  86 bin 983 'ten fazla kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.

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