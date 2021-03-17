Çekya'da hayvanat bahçesi, Koronavirüs günlerinde şempanzeler arası video görüşmeleri başlattı

Çekya'da bir hayvanat bahçesi, Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle aylardır ziyaretçiye kapalı olduğu için şempanzelerin sosyal etkileşim arayışına çözümü video görüşmelerinde buldu. Şempanzeler dev ekranlarda birbirlerinin günlük yaşamlarını izlemeye başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çekya'nın Brno kentinde bir hayvanat bahçesi, şempanzelerin sosyal etkileşim olmadan geçen Koronavirüs günlerine çözüm buldu. Şempanzelerin bulunduğu alana yerleştirilen dev ekranlar, hayvanların başka şempanzelerin günlük yaşamlarını izlemelerini sağladı.

Bakıcı Gabriela Linhartova "Başta ekranlara bir tehdit unsuruymuş gibi yaklaştılar. Ancak zamanla ekranda hareketlilik gördüklerinde bir spor etkinliği görmüş gibi yerlerinden kalkıp izlemeye gidiyorlar" dedi.

Şempanzelerin ekran başında insanlar gibi kuruyemiş de tükettiği belirtildi.