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Koronavirüs

Çekya'da aşısızlara kamusal etkinlik ve kurumlara giriş yasağı

Koronavirüs günlük vaka sayılarında yükselişin sürmesi Avrupa'da sert tedbirlerin alınmasına yol açtı

17 Kasım 2021 20:10

Aralık 2019'da başlayan Koronavirüs pandemisinde Avrupa rekor vaka sayılarına geri dönerken, sadece aşısızlara sokağa çıkma yasağı getiren ilk ülke olan Avusturya'nın peşine Çekya da takıldı.
 
Avusturya'nın Covid-19 aşısı olmayanlara ilkin kamusal hayat yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı getirmesi sonrası benzer bir ilk adım komşusu Çekya'dan geldi. Seçimi kaybeden ve yeni hükümet kurulana dek göreve devam eden Çekya Başbakanı Andrej Babis, televizyonda yaptığı açıklamada, aşılanmamış veya yakın zamanda Kovid'den iyileşmemiş kişilerin kamuya açık etkinliklere ve hizmetlere erişiminin pazartesi gününden itibaren yasaklanacağını söyledi.

'Negatif test' artık yetmeyecek

Perşembe günü kabinenin tamamı tarafından onaylanacak yeni kısıtlamalar, negatif testlerin etkinliklere ve hizmet kuruluşlarına girmek için artık yeterli kabul edilmeyeceği anlamına geliyor.
 
Çek hükümetinin kararı, yeni vaka sayısının ani artışla dün 22 bin 479'a ulaşmasının ardından geldi.
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