Çekya'da aşısızlara kamusal etkinlik ve kurumlara giriş yasağı

Avusturya'nın Covid-19 aşısı olmayanlara ilkin kamusal hayat yasağı, ardından sokağa çıkma yasağı getirmesi sonrası benzer bir ilk adım komşusu Çekya'dan geldi. Seçimi kaybeden ve yeni hükümet kurulana dek göreve devam eden Çekya Başbakanı Andrej Babis, televizyonda yaptığı açıklamada, aşılanmamış veya yakın zamanda Kovid'den iyileşmemiş kişilerin kamuya açık etkinliklere ve hizmetlere erişiminin pazartesi gününden itibaren yasaklanacağını söyledi.

'Negatif test' artık yetmeyecek Perşembe günü kabinenin tamamı tarafından onaylanacak yeni kısıtlamalar, negatif testlerin etkinliklere ve hizmet kuruluşlarına girmek için artık yeterli kabul edilmeyeceği anlamına geliyor. Çek hükümetinin kararı, yeni vaka sayısının ani artışla dün 22 bin 479'a ulaşmasının ardından geldi.