Çekya'da artan Koronavirüs vakalarının ardından Sağlık Bakanı istifa etti

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülkenin yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele konusunda kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çekya'da günlük Koronavirüs vakası sayısının 3 bini aşmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Adam Vojtech istifa etti. Vojtech'in istifasının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Andrej Babis ise, Vojtech'e teşekkür etti ve 'tüm enerjisini Koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için kullanmak zorunda kalmasaydı ülkenin en iyi sağlık bakanı olarak hatırlanabileceğini' söyledi.

​Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, Çekya'da vaka sayıları geçtiğimiz 14 günde artış göstererek 100 bin kişi başına 193 vakayla Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci sıraya yükselmişti.