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Deutsche Welle

Çekya Başbakanı Babiş'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Çekya Parlamehntosu'nda yapılan oylamada Başbakan Andrej Babiş'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

19 Ocak 2018 20:52

Çekya'da 20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen genel seçimlerin galibi, milyarder iş insanı ve eski maliye bakanı Başbakan Andrej Babiş dokunulmazlığını kaybetti. Çekya Parlamentosu'nda yapılan oylamada 111 milletvekili Babiş'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanırken, Babiş'in Gayrimemnun Vatandaşlar Partisi'nden (ANO) 69 milletvekili ise karşı oy kullandı. Böylece Babiş hakkında cezai soruşturma başlatılmasının önü açılmış oldu.

Babiş'in Maliye Bakanı olduğu dönemde karıştığı usulsüzlüklerden dolayı görevine son verilmişti. Babiş, AB sübvansiyonlarından bir milyon 400 bin euroyu Prag'ın güneyinde sahip olduğu sağlık ve güzellik merkezine aktarmakla suçlanıyor. Babiş kendisine yönelik suçlamaları geri çeviriyor ve polisin görevini siyasi olarak kötüye kullandığını iddia ediyor. 63 yaşındaki Babiş, milletvekillerine yönelik yaptığı konuşmada, "İnsanları cezaevine kadar götürebilecek soruşturmaların ısmarlandığı bir ülkede yaşıyoruz" dedi. Babiş'e en yakın politikacılardan Jaroslav Faltynek da aynı şekilde dokunulmazlığını kaybetti.

Babiş'in azınlık hükümeti beklendiği gibi Salı günü parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın önümüzdeki Çarşamba günü hükümetin istifasını kabul etmesi bekleniyor. Ancak yeni hükümetin kurulması görevinin yine Babiş'e verilebileceği belirtiliyor.

Babiş'in partisi ANO geçen yıl Ekim ayında yapılan seçimlerde 200 kişilik parlamentoda 78 sandalye almayı başarmıştı.

DPA, HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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