Çekya Başbakanı Babis'ten AB ülkelerine dayanışma çağrısı: En azından birer Rus diplomatı sınır dışı edin

Çekya Başbakanı Andrej Babis , AB ülkelerine Prag'la dayanışma içinde olduklarını göstermeleri için en azından birer Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısı yaptı.

Vrbetice'deki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan Moskova'yı sorumlu tutarak 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Babis, AB ülkelerinin Vrbetice vakasını tüm AB'ye yapılmış bir saldırı olarak görmesi gerektiğini savundu.

Diğer ülkelerin bu vakayla ilgili tutumlarını bir sonraki zirvede görmeyi umduğunu kaydeden Babis, Prag'la dayanışma içinde olduklarının nişanesi olarak AB ülkelerinden en azından birer Rus diplomatı sınır dışı etmelerini istedi.

Babis, 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan Rusya'yı sorumlu tutarak 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Kremlin Prag'ın suçlamalarının uydurma olduğunu vurgularken Rusya Dışişleri Bakanlığı da 20 Çek diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.