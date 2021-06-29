Çekya, 2014 cephanelik patlaması sebebiyle Rusya'dan tazminat istedi

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Çekya, 2014'te bir cephaneliğinde gelen patlamanın verdiği hasarlar nedeniyle Rusya'dan tazminat talep etti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Martin Smolek'in tazminat talebi belgesini Rusya'nın Prag Büyükelçisi Aleksandır Zmeyevski'ye ilettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'dan istenen miktar hakkında bir ifade yer almadı. Haber sitesi echo24.cz miktarın 650 milyon Çek Korunası, yani 25.5 milyon Euro olduğunu iddia etti.

Prag-Moskova hattında ilişkiler Çekya 2014'te ülkenin doğusundaki Vrbětice köyündeki cephanelikte meydana gelen patlamadan Rus askeri istihbaratını sorumlu tuttuktan sonra gerilmişti. Patlamada 50 ton cephane yok oldu ve 2 çalışan hayatını kaybetti.

Nisan ayında Prag patlamayla ilgili olarak 18 Rus diplomatı sınır dışı etti. Moskova da karşılı olarak 20 Çek diplomatı ülkelerine yolladı.

Moskova geçen aylarda Çekya'yı "dost olmayan ülkeler" listesine ekledi ve Rusya'daki diplomatik misyonlarında çalıştırabileceği Rus vatandaş sayısına kota koydu.